Трамп снова заговорил. Беда. Трамп снова наговорил кучу трампонины.

Всё вроде стандартно. Даже океан у берегов Одессы. Хотя последнее просто следствие того, что у американцев любая солёная вода — это океан. Что такое море они просто не знают.

Но это такое.

Итак, стандартная мешанина из российской пропаганды. Про выборы в Украине, про величие России.

Но был новый интересный момент. Это его рассказ о том, что Зеленский на первой встрече с Путиным сразу заявил ему, что хочет вернуть Крым и вступить в НАТО. Интересно, когда же это могло произойти, если Зеленский встречался с Путиным всего один раз, в Нормандском формате. И вряд ли там вообще могла произойти такая беседа. Так что это фантазия. Но чья? Не Трампа же. И это же что-то новенькое.

Так откуда это? И помним, что Трамп говорит те мысли, которые услышал последними. Кто последний захватил его ухо, тот и царит в его голове.

И тогда мы понимаем, как проходит разговор Уиткофа и Дмитриева. Дмитриев ему, наверное, говорит: "Да, друг. Действительно, война — это плохо. И мы очень не хотим воевать. А хотим торговать. Особенно с вами. Мы бы с вами так торговали, что вы были бы в шоке. Мы бы вам отдали 100 млрд просто ради того, чтобы увидеть вашу улыбку. Вот так бы мы с вами торговали. И мы не хотели воевать с самого начала. Но этот проклятый Зеленский пришёл и спровоцировал нас. Он спровоцировал Путина. Пришёл и заявил Путину, что завтра вступит в НАТО и заберёт Крым. И мы были вынуждены начать войну".

И Уиткоф, за чебуреком, купился на это. А потом рассказал Трампу. И Трамп теперь ходит и рассказывает это всем вокруг. Не понимая, что стало причиной нападения. А значит, не осознавая, что убирая с стола НАТО, он не устраняет проблемы, которые спровоцировали войну. И рядом нет никого, кто мог бы захватить его ухо и объяснить.

Да ещё и думает, что сейчас лишь Зеленский стоит между ним и Нобелевской премией мира, а вместе с тем и теми самыми 100 млрд долларов, что ему пообещал Путин. У которого очень хорошо получается доносить свои мысли до ушей Трампа.

Интересно, что Путин и его компания стариков выросли в мире советской пропаганды. Где американцы показывались жадными ненасытными коммерсами, которые только и думают, как выбить лишний цент с простого народа. А ещё просто мечтают захватить ресурсы самой России.

И вот когда впервые за 100 лет к власти в США пришёл именно такой тип, словно списанный с советской пропаганды, словно герой детской книжки "Незнайка на Луне", то именно с таким президентом США русские могут договориться. И охотно готовы подкупать его собственными ресурсами. Парадокс, или нет. Но факт.

Если Рейган считал, что СССР — империя зла, то для Трампа — это империя добра. И этого добра там так много, что хочется себе урвать кусочек.

И именно с таким президентом США мы имеем дело. И ещё 3 года будем иметь дело. И хорошо только, что Трамп — это не вся Америка. Что он вынужден учитывать и общественное мнение, которое очень проукраинское. И мнение истеблишмента.

И может завтра или послезавтра он скажет что-то другое. Когда кто-то другой доберётся до его уха.

А опыт переговоров в рамках полезных ископаемых говорит, что Трампу можно и нужно говорить "нет".

