Стоило ли Трампу ради встречи с Путиным гробить свою репутацию

"На саммите в Хельсинки Дональд Трамп стал соучастником акта открытого предательства против своей собственной страны", пишет американский политический обозреватель Джонатан Чайт в новой колонке, опубликованной на сайте журнала "New York Magazine". Можно было бы считать, что автор использует для характеристики ситуации слишком сильные выражения, если бы точно в таком же духе не высказались ранее известные представители вашингтонского политического истеблишмента.

"Стоя рядом с Владимиром Путиным по окончании саммита, который Путин и предложил, президент Трамп ответил на вопрос репортера, верит ли он выводам своих разведслужб, что Россия вмешалась в американские выборы в 2016 году. Трамп начал ответ с общих и голословных обвинений ФБР в том, что Бюро проигнорировало ошибки его оппонента. После этого он выразил свою озабоченность непосредственно по заданному ему вопросу. "Я могу лишь спросить", сказал Трамп. "Мои подчиненные пришли ко мне, Дэн Коутс пришел ко мне, и они сказали, что считают, что это Россия. А вот президент Путин, так он прямо заявил, что это не Россия. И я так скажу: не вижу ни одной причины, почему это могла бы быть она".

Трамп открыто заявил, пишет Чайт, что верит отрицанию российского диктатора Владимира Путина (то есть, отрицанию человека, которому адресовано обвинение) больше, чем разведслужбам своей собственной администрации. Трамп не находит причин для Путина вмешиваться в выборы, изумляется журналист. И то, что Россия вмешивалась в целый ряд выборов, то, что ее пропагандистские силы играли на стороне Трампа, то, что американская разведка дала заключение о вмешательстве России, то, что Роберт Мюллер подготовил несколько обвинительных заключений с подробными доказательствами этого вмешательства, - все это означает для Трампа меньше, чем "Путина заявил". И это при том, указывает Чайт, что Путин недвусмысленно признал на той же пресс-конференции, что он желал победы Трампа.

Ранее Чайт уже публиковал колонку, в которой высказывал опасение, что США недооценили опасность "россиийского скандала", и что ситуация может быть намного хуже, чем выглядит, а глубина и масштаб скрытых связей президентской команды с Россией могут быть более тесными и давними, чем многие ожидают. Но даже для него, даже с учетом всех его серьезных опасений, выступление Трампа в Хельсинки оказалось ошеломляющим. "Я ожидал каких-нибудь уверток, хотя бы внешне намекающих на независимость Трампа от Путина, думал, что он хотя бы пальцем погрозит для вида, посетует на "плохое поведение" России и потребует пообещать, что это больше не повторится. Но в реальности все оказалась куда хуже и куда более откровенно. В реальности Трамп просто стал соучастником акта открытого предательства против своей собственной страны".

Еще до пресс-конференции, напоминает автор, Трамп сделал несколько примечательных комментариев. Он поздравил Путина с блестящим успехом в проведении чемпионата мира, игнорируя коррупционные приемы, с помощью которых Россия добилась права на его проведение. Отвечая на вопрос репортера, спросившего, кого он считает самыми опасными врагами Америки, он назвал Европейский Союз. Но что еще более невероятно - он обвинил Соединенные Штаты в росте напряженности в отношениях с Россией.

Этот его твит, пишет Чайт, стал поводом для одного из самых показательных эпизодов пресс-конференции. "Вы вообще считаете Россию ответственной за что бы то ни было? И если да, то за что, по вашему мнению, она несет ответственность?" - спросил репортер. В ответе Трамп не упомянул ни российское нападние на Грузию, ни события в Украине, ни взлом электронной почты Демократической партии, ни повторяющиеся покушения на убийства на чужой территории, ни ракетный удар по малазийскому пассажирскому авиарейсу. Вместо этого он настаивал: "Я полагаю, что Соединенные Штаты вели себя глупо. Я думаю, что мы все вели себя глупо". И после этого перешел к расследовнию Мюллера и назвал его "катастрофой для нашей страны".

Что касается Путина, продолжает Чайт, то он в типичной для него манере политического троллинга предложил дать американским следователям возможность допросить некоторых подозреваемых в России в обмен на то, чтобы позволить российским следователям приехать в Соединенные Штаты для допроса Билла Браудера (успешно пролоббировавшего на Западе "Закон Магницкого" - Ред). Намек Путина на то, что гипотетическое финансовое преступление Браудера (уклонение от уплаты налогов) можно поставить на одну доску со взломом Россией американских почтовых серверов или что такой "обмен" может каким-то образом способствовать наказанию виновных, можно воспринимать разве что как издевательство, считает журналист.

Однако Трамп, как это ни трудно представить, это предложение горячо одобрил. "Президент Путин был очень убедителен и уверен в своем отрицании, и предложение, которое он сделал, выглядит просто потрясающе", - сказал он. - "Он предложил, чтобы сотрудники, расследующие это дело, пришли со всеми следователями и со всем уважением поговорили с этими двенадцатью. Я считаю, что это потрясающее предложение". Но это не "потрясающее предложение", возражает Чайт, это очевидная уловка, которая одновременно подрывает расследование Мюллера и дает для убийственной плутократии Путина доступ на американскую территорию.

Все это было настолько запредельным и выходящим за всякие рамки, что даже некоторые из самых параноидально настроенных политиков оказались в замешательстве, пишет Чайт. Джон Бреннан, бывший директор ЦРУ, написал, что Трамп "сидит в кармане у Путина". Бреннан и ранее говорил, что у Путина есть тайные рычаги давления на президента, напоминает журналист. И странно было бы считать "теорией заговора" мнение бывшего директора ЦРУ, который достаточно информирован и имеет доступ к источникам в контрразведке.

На вопрос репортера, есть ли у него компрометирующая информация о Трампе или его семье, Путин снова выдал очевидно неискреннее отрицание. "Когда Трамп был в Москве, я даже не знал, что он приехал", - сказал он. - "Я отношусь к нему с большим уважением, но когда он был частным лицом, бизнесменом, мне никто ничего о нем не сообщал". Ни один специалист по России, пишет Чайт, не поверит ни одному слову из сказанного. Российская разведка постоянно следит за иностранными гостями, не особо заморачиваясь "неприкосновенностью частной жизни". Неизвестно, делал ли Трамп в Москве что-то, что можно использовать для шантажа, но допущение, что Россию вообще не интересовала такая возможность, выглядит совершенно невероятным, считает автор.

Возможно, самым откровенным признанием была ремарка Трампа, сделанная им по подготовленным тезисам, продолжает Чайт. Трамп отметил, что приняв предложение Путина о встрече, он поставил под угрозу свою репутацию. "Не было политически ничего проще, чем отказаться от этой встречи", - сказал он.

Это заявление, по мнению Чайта, было одним из немногих правдивых утверждений из всего, что говорил на пресс-конференции Трамп. Именно по озвученной Трампом причине мало кто в его администрации, кроме самого президента, горел желанием поучаствовать в этом событии. О том же самом говорит и весьма кислая реакция на итоги саммита, которую продмонстрировали даже обычно апологетически настроенные однопартийцы Трампа. И несмотря на все это, изумляется Чайт, Трамп, человек без особых убеждений, но с фанатичным пристрастием к своим рейтингам, несмотря на явную угрозу его переизбранию, несмотря на то, как его капитуляция будет выглядеть на телеэкране, - несмотря на все это он очертя голову сделал то, что нанесло ему явный ущерб.

"Так стоит ли считать слишком параноидальным вопрос - а по какой, собственно, причине он так поступил?" - пишет Чайт.



