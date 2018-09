Страна "ЭтоНеЯ". Статус изгоя - сознательный выбор России

Британский специалист по международной безопасности Кейр Джайлс считает, что мировому сообществу не удастся вывести Россию на конструктивный диалог, поскольку российская власть пока что вполне конфортно чувствует себя в роли политического бандита с ядерным кистенем. Об этом эксперт написал в колонке для CNN "Russia has made its choice and confirmed it's a rogue state", посвященной развитию сюжета с отравлениями "новичком" в Солсбери и Эймсбери.

"В четверг в ООН у России была прекрасная возможность показать миру, что она не является государством-изгоем, но вместо этого представитель России прибег к привычному глухому отрицанию всех доказательств и обвинению кого угодно, кроме Москвы", - пишет Джайлс.

После того, как Великобритания представила Совету Безопасности ООН результаты расследования применения "новичка", Россия могла бы выбрать путь сотрудничества и спасти хотя бы остатки своей международной репутации. По сути, этот ход вовсе не требовал признания виновности, отмечает Джайлс, поскольку оглашение имен двух подозреваемых давало России возможность продемонстрировать (или, по крайней мере, сделать вид), что они не связаны с государственными службами.

Сделать это можно было, например, так. Подозреваемые путешествовали по подлинным паспортам РФ. России известно, кому были выданы эти паспорта, и кто и как бронировал билеты для поездки в Великобританию. И если бы Россия хотела показать, что это не государство организовало атаку "новичком", она могла бы помочь идентифицировать этих двух людей - хотя бы с целью доказать их невиновность.

Вместо этого, указывает Джайлс, Россия решила в принципе все отрицать, чтобы не выдавать информацию о подозреваемых. Это трудно воспринять иначе как подтверждение мнения Британии, что атака в Солсбери не была чьей-то "самодеятельностью", а санкционировалась на самых высоких уровнях российской власти. Как бы то ни было, представитель России в ООН снова прибег к голословному отрицанию и циничному сарказму, не выказав даже малейшего сожаления в связи с тем, что одна женщина умерла, а жизнь других людей оказалась под прямой угрозой из-за очевидно провальной операции российской разведки.

Тактика России - сначала отрицать все и говорить, что никаких доказательств нет, а затем, когда доказательства предъявлены, опять отрицать все и утверждать, что это фальсификация.

Прочие члены Совбеза ООН либо выступили с осуждением России, либо придерживались осторожно-двусмысленой позиции в зависимости от того, насколько каждая страна зависит от отношений с Москвой. Выступление же представителя РФ Василия Небензи было выстроено по уже знакомым шаблонам, которые Россия применяет каждый раз, когда ее ловят на преступлении - будь то аннексия Крыма, сбитый MH17 или применение оружия массового поражения на улицах британских городов.

Шаблоны эти просты, пишет Джайлс: во-первых, отрицать все и говорить, что никаких доказательств нет, а затем, когда доказательства будут предъявлены, отрицать все и утверждать, что это фальсификация.

Без тени иронии Небензя назвал предъявленные доказательства ложью и обвинил Великобританию в том, что она сфальсифицировала всю историю с отравлением. При этом он повторил искажения фактов, распространявшиеся российской армией сетевых троллей и сторонниками теории заговора. На заседании Совета Безопасности также прозвучали требования к обнародованию большего числа доказательств причастности подозреваемых. "Очевидно, - отмечает Джайлс, - что у следственных органов Великобритании значительно больше информации по делу, чем было опубликовано. Например, британские службы располагают полными копиями паспортов подозреваемых, которые прилагаются к заявлениям на получение виз. Но очевидно и то, что доказательства, используемые для доказательства обвинения, не могут быть пока опубликованы, поскольку в уголовном судопроизводстве доказательства обвинения оглашаются в зале суда, а не в средствах массовой информации".

Россия, считает Джайлс, чтобы вообще отказаться от участия в расследовании пользуется тем, что многие полученные следствием доказательства должны храниться в тайне. Вместо сотрудничества она продолжает заявлять, что Великобритания не предъявляет доказательства, потому что отравление - фальсификация. Разумеется, иронизирует Джалс, Россия была бы рада увидеть полный пакет доказательств, потому что это выдало бы Москве информацию о методах и возможностях полиции и службы безопасности Великобритании в части предотвращения или обнаружения атак.

"Но при этом Великобритания раскрыла ровно столько информации, чтобы включился объединенный расследовательский ресурс российских и мировых СМИ", - пишет эксперт. Друзья, родственники и знакомые в России могут опознать двоих подозреваемых, чьи фотографии были опубликованы - и некоторые из них могут предложить эту информацию СМИ. Можно ожидать, что в ближайшее время благодаря этому станут известны настоящие имена "Петрова" и "Боширова".

Возвращаясь к выбранной Россией тактике отрицания, Джайлс снова отмечает, что в ООН Россия имела полную возможность вести себя как ответственная страна, которая ценит нормальные и конструктивные отношения с остальным миром. Но вместо этого РФ сознательно выбрала линию поведения страны-изгоя.

"Российская привычка к огульному отрицанию выглядит настолько укоренившейся, что Россия, похоже, неспособна отступить от лжи и признать какую бы то ни было свою причастность нарушениям международного права. Это крайне тревожно для остального мира, так как повышает вероятность еще более безрассудных действий Москвы в будущем", заключает эксперт.