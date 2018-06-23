Владимир Гройсман и опасный "газовый маневр"

Несмотря на голосование Верховной Рады за Антикоррупционный суд, Международный валютный фонд не отступается от требований заставить украинское правительство привести цены на газ внутри страны к ценам внешнего рынка. Это означает повышение его стоимости для населения на 60-70%. Правительство также должно разработать механизм их автоматического регулирования в случае изменения цены на рынке.

В 2018 году Национальный банк и Минфин рассчитывают получить от МВФ 1,9 млрд долларов. Повышение цен необходимо для продолжения сотрудничества с Фондом.

Собеседник в Кабмине рассказывает, что к приезду миссии МВФ в августе в Киев правительство уже должно выполнить "домашнюю работу" по повышению тарифов. Дополнительно МВФ проверит сбалансированность государственного бюджета. "С поступлением в бюджет в этом году все в порядке, а вот в следующем - еще увидим", - говорит он.

Итак, август станет для Владимира Гройсмана решающим месяцем. Партнеры из МВФ не позволят дальше оттягивать решение газового вопроса: "Их не интересуют рейтинги премьера или президента, им надо решение".

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Премьер должен сделать выбор: либо остаться в правительстве и принять на себя всю тяжесть народного возмущения, которое может убить его мечты о собственной политической партии, или сложить полномочия и не стать "геноцидным" премьером.

Пока решение руководитель правительства не принял, говорят в окружении Гройсмана. Каждый вариант содержит опасные риски, которые у премьера пока не могут просчитать.

"Идти некуда. Если пойдем, то потеряем премьерскую позицию, а до выборов еще далеко. Если останемся, то где гарантии, что на нас не повесят увеличение тарифов. А их точно повесят", - объясняет другой источник, близкий к Гройсману, намекая на президента и оппонентов власти из Батькивщины, Самопомощи и Оппоблока.

Сложная ситуация, в которой оказался премьер, несколько вернула его на землю и погасила амбиции получить все "здесь и сейчас". Гройсман оставил идею избавиться от президентской опеки, даже несмотря на более чем партнерские отношения между ним и лидерами Народного фронта.

Премьер не собирается ссориться с президентом и отложил создание собственного политического проекта, хотя речь об общей партии власти все равно не идет. На Банковой не осуждают Гройсмана за желание возглавить свою политсилу. Их интересует только поддержка премьером Петра Порошенко на выборах.

В его окружении также уверяют, что нет у главы правительства ни ресурсов, ни желания идти на президентские выборы. Хотя такие слухи рассказывают друг другу депутаты Блока Петра Порошенко и просчитывают, как бы сложились выборы при участии премьера. Наиболее вероятно, что такой ход Гройсмана серьезно спутал бы Порошенко карты и похоронил бы идею его переизбрания.

Коалиционный клубок настолько плотно переплетен, что у участников коалиции осталось совсем мало пространства для маневра. У президента тоже рассказывают, что ссориться с Гройсманом не в их интересах.

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"Если Гройсман собирается окончательно уйти от нас, то мы его задушим в объятиях", - один из сотрудников команды президента на Банковой.

А пока в правительстве настойчиво ищут компенсаторы, как можно увеличить тарифы на газ и вернуть гражданам часть средств другим способом.

О возвращении Гройсмана в орбиту президента говорить не приходится, но становится более очевидным, что глава правительства тем или другим способом будет поддерживать Петра Порошенко на выборах.

Похоже, Владимир Гройсман из двух зол выбрал меньшее, - может, еще и потому, что у него не сложились отношения с Юлией Владимировной, а потому место премьера при президенте Тимошенко ему сохранить не удастся.