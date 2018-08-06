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Боты:
06.08.2018, 13:50

А вдруг не поступит? Что делать "пролетевшим" абитуриентам ВУЗов

А вдруг не поступит? Что делать "пролетевшим" абитуриентам ВУЗов
бизнесмен, писатель, основатель лицея "Гранд"

Из каждой неудачи сумей извлечь удачу. И учите английский!

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Что делать, если ребенок после окончания школы никуда не поступил? 

Не беда, есть несколько вариантов.

Первый: расстроиться, впасть в депрессию, обвинять всех вокруг, проклинать судьбу и навсегда разочароваться в людях и в мире.

Второй: принять эту неприятность к сведению и рассмотреть несколько выходов из создавшегося положения. Может, окажется, что не все так плохо. Миллионы людей не поступили в первый год, и они не ощутили впоследствии особых потерь. Наоборот, потом всем рассказывали, что так даже и лучше вышло.

Третий: учесть, что (как бы это сказать помягче) наше отечественное образование в целом очень слабое, и проучившись 5-6 лет, вы ничего не будете знать и уметь, да и работы не будет. Поэтому рассматриваем следующую опцию...

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Четвёртый: если есть мозги и характер, или хотя бы одно из этих двух качеств, то стоит устремиться в какой-нибудь европейский вуз, польский, чешский или немецкий. Там практически бесплатно и много денег не надо, а перспективы гораздо более радужные. Тысячи уехали и не жалеют.

Пятый: пойти по пути моды и пользы. Поступить в какой-нибудь университет онлайн, дистанционно, желательно западный, их сейчас много. Если есть проблемы с английским языком, то тут надо решить для себя принципиальную вещь: зачем вам вообще высшее образование, если у вас не будет свободного английского? В наше время это уже просто обязательно. Так что вперед, в онлайн.

Шестой: пойти работать. С моей точки зрения, это самый крутой выход, так как понимание "работы" сейчас ценится гораздо выше, чем любой диплом. Поэтому если будете выбирать, где работать, то выберите компанию своей мечты и идите туда на любую должность, хоть самую мизерную. Потому что ротация кадров сейчас настолько быстрая, что вы сможете даже продвинуться по службе. А потом уже понять, на кого учиться, где и как.

Седьмой: сесть на шею папе с мамой и целый год делать им нервы.

А вообще - не вешайте носа, ребята. Раньше на эту тему даже песенка была такая: "Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло". Университет, в который вас не приняли, это и есть та невеста... 

Из каждой неудачи сумей извлечь удачу.

(Источник)

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Теги: поступление в ВУЗы, абитуриенты, высшее образование
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