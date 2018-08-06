А вдруг не поступит? Что делать "пролетевшим" абитуриентам ВУЗов

Что делать, если ребенок после окончания школы никуда не поступил?



Не беда, есть несколько вариантов.



Первый: расстроиться, впасть в депрессию, обвинять всех вокруг, проклинать судьбу и навсегда разочароваться в людях и в мире.



Второй: принять эту неприятность к сведению и рассмотреть несколько выходов из создавшегося положения. Может, окажется, что не все так плохо. Миллионы людей не поступили в первый год, и они не ощутили впоследствии особых потерь. Наоборот, потом всем рассказывали, что так даже и лучше вышло.



Третий: учесть, что (как бы это сказать помягче) наше отечественное образование в целом очень слабое, и проучившись 5-6 лет, вы ничего не будете знать и уметь, да и работы не будет. Поэтому рассматриваем следующую опцию...



Четвёртый: если есть мозги и характер, или хотя бы одно из этих двух качеств, то стоит устремиться в какой-нибудь европейский вуз, польский, чешский или немецкий. Там практически бесплатно и много денег не надо, а перспективы гораздо более радужные. Тысячи уехали и не жалеют.



Пятый: пойти по пути моды и пользы. Поступить в какой-нибудь университет онлайн, дистанционно, желательно западный, их сейчас много. Если есть проблемы с английским языком, то тут надо решить для себя принципиальную вещь: зачем вам вообще высшее образование, если у вас не будет свободного английского? В наше время это уже просто обязательно. Так что вперед, в онлайн.



Шестой: пойти работать. С моей точки зрения, это самый крутой выход, так как понимание "работы" сейчас ценится гораздо выше, чем любой диплом. Поэтому если будете выбирать, где работать, то выберите компанию своей мечты и идите туда на любую должность, хоть самую мизерную. Потому что ротация кадров сейчас настолько быстрая, что вы сможете даже продвинуться по службе. А потом уже понять, на кого учиться, где и как.



Седьмой: сесть на шею папе с мамой и целый год делать им нервы.



А вообще - не вешайте носа, ребята. Раньше на эту тему даже песенка была такая: "Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло". Университет, в который вас не приняли, это и есть та невеста...



Из каждой неудачи сумей извлечь удачу.

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