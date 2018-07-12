Антилайки FIFA и война цивизизаций

Сегодня одна дама в фейсбуке задала недоуменный вопрос своим друзьям-украинцам - зачем они наставили антилайков страничке FiFA, ведь никакого рационального выхлопа из этой акции не предвидится. FiFA ведь от этого ни холодно, ни жарко, и к пересмотру результатов чемпионата это не приведет.

Я полагаю, мой ответ на ее вопрос должен быть адресован не только ей, но всем не понимающим и недоумевающим. Только вот боюсь, что мой ответ им не понравится и не будет понят. Поскольку для того, чтобы воспринять его, человек должен выйти из зоны комфорта, в которой он пребывает. А по моим наблюдениям, если человек, живущий в России, за последние несколько лет из этой зоны так и не вышел и видит ситуацию через розовые очки, то вытаскивать его оттуда бесполезно, он в нее вцепился намертво. Именно поэтому я думаю, что мои объяснения не будут ими поняты.

Мы с вами, мои недоумевающие друзья, говорим на разных языках, и являемся представителями разных цивилизаций. Сама постановка вопроса, который адресован не к кому-нибудь, а именно "друзьям-украинцам", говорит об этом. Вам ведь даже в голову не пришло, что атаковали страницу FiFA не только (и даже не столько) украинцы.

Но давайте все же попробуем расшевелить эту вашу зону комфорта.

Итак, главное. То, что вы принимаете за "национальный" или "политический" конфликт, - это на самом деле война цивилизаций. Просто основная линия фронта на этой войне проходит сейчас по границе России и Украины, вот вы и воспринимаете этот конфликт как "национальный".

А это – именно война цивилизаций. С одной стороны - цивилизация гопников (бандитов, чекистов, быдла - определение выберите сами), а с другой стороны - цивилизация общечеловеческих ценностей.

Я уже много писал об этой войне, не буду повторяться. Обычно я всё обясняю на примере России, но на самом деле носители "цивилизации гопников" - это не только Россия. Это и Венесуэла, и Зимбаве, и Северная Корея, и Филиппины в версии Дутерте. Она, собственно, даже не между странами проходит, эта граница цивилизаций, а прямо внутри стран, и даже внутри семей.

Ценности "цивилизации гопников" настолько несовместимы с традиционными общечеловеческими, что сейчас идет война на взаимное уничтожение, где в итоге уцелеет только один. Война беспощадная. За пределами Украины она пока еще не приобрела характера "горячей" войны со стрельбой, но это обязательно случится, это только вопрос времени.

Вот тут и кроется ответ на недоуменный вопрос, зачем ставить FiFA антилайки.

FiFA в нынешнем своем виде — это одно из подразделений "армии гопников". А потому любой удар по этому подразделению — вклад в будущую победу. Это просто одна из операций в текущей войне цивилизаций, которая позволила как минимум перехватить инициативу у врага. А искать какое-то "мирное" логическое обоснование для военной операции — нелепо.

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