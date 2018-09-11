Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.09.2018, 13:56
Годовщина 9/11. Десять самых кровавых терактов в истории планеты

"Цель терроризма - вызвать страх и ужас. Эти чувства подтачивают силы врага изнутри... вызывают волнения в массах. Терроризм есть проявление ярости. Терроризм - политическое оружие. Когда люди видят, что их правительство бессильно, они утрачивают веру в своих лидеров", - Дэн Браун, "Ангелы и демоны".

Террористические атаки признаны одной из главных угроз миру и безопасности для многих стран на всех континентах.  По данным ООН, только за 2017 год было совершено 11 тысяч терактов более чем в 100 странах. В результате погибли 25 тысяч человек, ранены - около 33 тысяч.

Сегодня, в годовщину атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, LIGA.net вспомнила о самых крупных терактах во всем мире, в результате которых погибли и были ранены тысячи людей.

1/10

Теракт на Бали

12 октября 2002 года на Бали произошел двойной теракт у ночного клуба: подорвал себя террорист-смертник и взорвался заминированный автомобиль. Погибли 202 человека, 164 из них были иностранными туристами. Еще 209 человек были ранены.

По подозрению в причастности к теракту арестовали 30 человек. Индонезийский суд в 2003 году признал виновными членов группировки Джамаа Исламия, троих из них расстреляли, еще одного – приговорили к пожизненному заключению.

1 2 3
Отправить:
Распечатать:
Теги: башни-близнецы, теракт в США, теракты в париже, терроризм, теракты, Норд-Ост, теракты в Ницце, теракт в Брюсселе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
11 сентября 17 лет назад совершен крупнейший теракт в истории
Мир 11 сентября 17 лет назад совершен крупнейший теракт в истории
У місті на Євфраті смертник заїхав на КПП і підірвав авто
Світ У місті на Євфраті смертник заїхав на КПП і підірвав авто
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
CПЕЦПРОЕКТЫ
Битва на ринге: второй сезон (Р)
Общество Битва на ринге: второй сезон (Р)
Общество
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 