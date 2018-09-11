Годовщина 9/11. Десять самых кровавых терактов в истории планеты

"Цель терроризма - вызвать страх и ужас. Эти чувства подтачивают силы врага изнутри... вызывают волнения в массах. Терроризм есть проявление ярости. Терроризм - политическое оружие. Когда люди видят, что их правительство бессильно, они утрачивают веру в своих лидеров", - Дэн Браун, "Ангелы и демоны".
Террористические атаки признаны одной из главных угроз миру и безопасности для многих стран на всех континентах. По данным ООН, только за 2017 год было совершено 11 тысяч терактов более чем в 100 странах. В результате погибли 25 тысяч человек, ранены - около 33 тысяч.
Сегодня, в годовщину атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, LIGA.net вспомнила о самых крупных терактах во всем мире, в результате которых погибли и были ранены тысячи людей.
12 октября 2002 года на Бали произошел двойной теракт у ночного клуба: подорвал себя террорист-смертник и взорвался заминированный автомобиль. Погибли 202 человека, 164 из них были иностранными туристами. Еще 209 человек были ранены.
По подозрению в причастности к теракту арестовали 30 человек. Индонезийский суд в 2003 году признал виновными членов группировки Джамаа Исламия, троих из них расстреляли, еще одного – приговорили к пожизненному заключению.