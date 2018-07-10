Вытащили по одному. Как спасали детей в Таиланде: все детали

История со счастливым концом - чем уникальна операция и как удалось вывести подростков из подземелья

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Уникальная и масштабная операция в Таиланде завершена. Дети вышли на поверхность из затопленной пещеры, в которой провели 18 дней. В том числе 9 - в темноте, без теплой одежды и еды.

За спасением детей в режиме онлайн следил весь мир. Сотня дайверов из разных стран и до тысячи волонтеров сделали почти невозможное. Мальчики, многие из которых не умеют плавать, преодолели пять километров затопленных пещер. Этот маршрут сложным называют даже опытные технические дайверы, прошедшие специальное обучение.

Чем уникальна спецоперация и как удалось вывести подростков из подземелья - в обзоре LIGA.net.

Как дети попали в пещеру

Это самый непонятный во всей истории момент. Сообщается, что 12 подростков (от 11 до 16 лет) вместе с футбольным тренером отправились на экскурсию в пещеру Тхам Луанг, ответвления которой тянутся на пять километров. Это четвертый по величине пещерный комплекс Таиланда. По одной из версий, дети собирались пройти до пляжа Паттайя, написать на стенах имена и вернуться назад. Путь должен был занять три часа в обе стороны.

Но во время экскурсии начался сильный дождь, и они не смогли вернуться назад. Туннели, которые соединяют пещеры, из-за ливней затопило грязной водой. Это не могло быть полной неожиданностью для организаторов экскурсии: Тхам Луанг подвержена сезонным наводнениям во время сезона муссонов, который продолжается вплоть до августа.

Как нашли пропавших подростков

"Велосипеды и личные вещи, оставленные у входа в эту популярную туристическую пещеру, свидетельствовали о том, что они решили ее исследовать", - сообщила после пропажи The British Cave Rescue Council (BCRC) - организация, которая координирует работы спасателей в пещерах. Дозвониться до школьников не удалось, а пещерные лабиринты продолжало заливать ливневой водой. Власти объявили детей пропавшими без вести.

В поисковой операции с первых дней принимали участие местные морские котики и зарубежные дайверы, оборудование которых позволяет пройти затопленные пещеры. Они изучали тоннель за тоннелем и прокладывали в них ходовики.

Бесплодные поиски продолжались 9 дней.

На десятый день, 2 июля, британцы Джон Волантен и Рик Стантон обнаружили детей. В сети уже распространяется легенда, что в момент встречи подростки тихо медитировали - этому их якобы научил тренер Экапол Чантавонг, чтобы не допустить паники. Момент встречи дайверы записали на видео, которое облетело весь мир.

(Видео: YouTube CGTN America)

На видео фонари дайверов выхватывают в темноте детей, которые сидят на маленьком песчаном островке. Дети жалуются на голод, не ориентируются во времени и спрашивают, когда их спасут.

"Не сегодня, нас только двое. Но к вам идет много людей", - отвечают дайверы.

Какие варианты рескью обсуждались

Принимать решение нужно было быстро. Окно для операции уменьшалось. Еще один потоп мог заблокировать группу в подземелье на четыре-пять месяцев.

Поэтому спасатели рассматривали несколько вариантов спасения детей из подземелья.

Один из них - бурение горы. Установки забросили на место вертолетами, но работа шла медленно: в грунте много гранита. Использовать микровзрывы для создания выхода тайцы не решились, чтобы не обвалилась порода.

Дети располагались под скальной породой на глубине порядка 800 метров, сообщила The British Cave Rescue Council. Они занимали относительно небольшое пространство, и это делало любую попытку бурения очень опасной. Великобритания начала оценку электронного оборудования, которое могло определить их местонахождение более точно. При необходимости и после оценки такое оборудование планировали доставить в Таиланд.

Кроме того, спасатели откачивали из пещеры воду, чтобы снизить уровень воды. Параллельно они пытались отвести в сторону воду из водопада и осушать озера внизу. План не удался, но уровень воды снизился на несколько метров и облегчил дальнейшую операцию.

С инженерным предложением к тайцам обратился и глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он доставил в Таиланд мини-субмарину для спасения детей. Ее корпус представлял собой пустую трубу для подачи жидкого кислорода от топливной системы ракеты Falcon 9. Спасатели идею Маска отклонили: субмарина непрактична для миссии.

В частных сообщениях в соцсетях дайверы намекали, что Маск решил попиариться на детской трагедии. "Пока эти миллиардеры (Трамп и Маск) занимаются самопиаром, кучка пьющих пиво хиппи, которые всю жизнь посвятили дайвингу и получили навыки, которые имеет всего небольшая группа людей в мире, вытаскивают мальчиков по одному. На собственные средства... и не для рекламы", - написал в Facebook дайвер Jenni Karinen.

Всем миром: кто откликнулся на беду

Как часто бывает во время крупных рескью-операций, работа спасателей в Таиланде тоже во многом держалась на волонтерах. Около тысячи людей постоянно работали на поверхности.

Дайвер Mikko Paasi наблюдал за поисковыми работами из Мальты, но не выдержал и вылетел в Таиланд в день обнаружения детей. Это была восьмая годовщина его свадьбы. "Иди и верни мальчиков домой", - написала его жена.

Перед отъездом на спасработы Микко собирал единомышленников для участия в операции. Им предстояло транспортировать баллоны, еду, воду, аптечки к базе дайверов в комнате №3: "Вы должны знать, как дышать через регулятор и идти по ходовику в условиях холода (20 градусов) и сильного течения, при низкой видимости, без паники".

"Вы должны быть в состоянии подняться на крутой склон с полным снаряжением и указанными принадлежностями (20-30 кг) на несколько сотен метров", - объяснил он требования к дайверам-волонтерам.

В спасательных работах участвовали около 90 дайверов. В том числе 50 иностранных - из Британии, США, Японии, Китая, Британии, Мьянмы, Австралии. Двое дайверов - родом из Украины: Максим Полежака и Всеволод Коробов.

(Спасательные работы: вода, глина и грязь. Фото - от Максима Полежаки для LIGA.net)

Уникальная спецоперация: почему было сложно

От входа до пещеры с детьми - около 5 километров, объяснил LIGA.net участник операции Максим Полежака. Чтобы преодолеть это расстояние, необходимо то идти пешком, то погружаться).

Первая сложность, с которой столкнулись спасатели: дети не умели плавать. А уж тем более плавать с дайверским снаряжением и дышать через регулятор. Спасатели долго решали, что с этим делать. Обсуждались разные варианты, от обучения детей основам дайвинга до их перемещения в специальных герметичных мешках с подачей воздуха.

Остановились на первом варианте.

Чтобы детям не пришлось дышать через регулятор, который можно выронить в панике или зацепить за неровную скалистую поверхность, на них одевали современные полнолицевые маски.

Вторая проблема заключалась в самом маршруте. Несмотря на небольшую глубину затопленных участков, - как рассказал LIGA.net Всеволод Коробов, она не превышала пяти метров, - передвигаться приходилось почти в нулевой видимости.

6 июля на маршруте погиб тайский дайвер, бывший офицер ВМС Самарн Кунан.

Часть расстояния к детям дайверы преодолевали пешком, с тяжелым оборудованием. У самого входа в пещерный комплекс начинались скользкие ступеньки, по которым необходимо спуститься, затем проплыть участок против сильного течения по ходовикам, потом снова идти пешком - иногда по колено в глине и воде, иногда по шею.

Ближе к комнате дайверов - узость, которую можно преодолеть, только сняв и протолкнув перед собой баллоны. Есть скользкий глиняный, очень грязный склон под 45 градусов.

"Время обратного пути до комнаты №3 около полутора-двух часов. И потом до выхода еще полтора-два часа. Два участка тоже нужно проныривать, но все мелко", - говорит Коробов.

Как прошла спасательная операция

Непосредственно спасательная операция началась 8 июля и заняла три дня.

Утром в воскресенье губернатор Наронгсак Ошоттанакорн объявил, что день идеально подходит для освобождения группы. Погода благоприятствовала. Доктор в пещере подтвердил, что дети достаточно хорошо себя чувствуют.

Спасательная команда состояла из 13 международных дайверов и 5 тайских морских котиков.

Каждый мальчик плыл в сопровождении двух дайверов. Один шел впереди и нес баллон с воздухом, который поступал в маску к ребенку, второй был сопровождающим. На выходе из пещеры спасенных детей ожидалии врачи и машины скорой помощи. Власти во время эвакуации продолжали внимательно следить за уровнем воды.

Детей из пещер вывели в три захода. Первыми, в воскресенье - четверых мальчиков. В понедельник на поверхность вышли еще четыре подростка. Последняя четверка детей и тренер покинули пещеру сегодня. Только после них из подземелья вышли спасатели и врач, который все время находился с детьми. Все дети доставлены в больницы.