В чем Pravda, Маск?

LIGA.net попросила прокомментировать бурление "доменных" страстей вокруг возникшей у Илона Маска идеи проекта, задачей которого должна стать "чистка" информационного пространства от фейков и недостоверной информации, специалиста по регистрации доменных имен Бориса Сидюка.

Твит светоча электротранспорта и космических полетов Илона Маска о его задумке нового социального интернет-проекта, предполагающий покупку или регистрацию ради этой задумки интернет-домена, вызвал небывалый ажиотаж в Украине.

– Хочу новый проект, – сказал Маск, – домен хочу красивый, вот пусть будет pravda.com. Занят? Как занят? А кем? Русскими? Украинцами? Ой! А они его не продают, часом? Русские говорят – не продают? А что говорят украинцы? А вы их спрашивали? Ладно, бог с ними. Сейчас изобретем что-нибудь похожее.

Весь сыр-бор крутанулся (и тут же угас) вокруг домена, накачавшего свой брендинг на известности достославной советской газеты "Правда". Как бы в противовес тогда еще не такой сильной, но все еще более влиятельной нео-российской пропаганде, свой проект Григорий Гонгадзе и Алена Притула назвали "Украинская правда". И домен выбрали соответствующий – pravda.com.ua (корневой адрес pravda.ua в ту пору не регистрировался, а впоследствии для него требовалась торговая марка; в итоге pravda.ua была делегирована "Украинской правде" только 1 апреля 2014 года). Вероятно, первый домен зарегистрировали в марте 2000 года. В те времена стать обладателем красивого домена в украинской доменной зоне было еще не так сложно. Официально первая публикация "Украинской правды" датирована 1 апреля 2000 года (а ее первый "снимок" на archive.org – 18 августа 2000 года). Сам домен pravda.com.ua после перехода украинской зоны .com.ua на платную основу был передан в коммерческое управление регистратору, если я не ошибаюсь, REDO, которого вместе с еще рядом доменных регистраторов позже купил нынешний доменный монстр Imena.ua. Поэтому в регистрационной WHOIS-записи домена значится 1 февраля 2001 года.

Намного интересней история домена pravda.com, который в итоге тоже попал во владение "Украинской правды" и на днях стал объектом внимания Илона Маска.

Но началась вся эта история значительно раньше. Давным-давно...

...Гиги Правда родилась в Австрии. Семейство ее в поисках лучшей жизни, как и многие другие, перебралось в США. Гиги получила образование в Университете Колорадо в Боулдере. Там же начала довольно рядовую карьеру офис-менеджера в Аспене, а затем асситентом менеджера по закупкам в "Ле Гурме". Затем перебралась в Калифорнию, где закончила кулинарную школу и пошла работать работала сначала продавцом в винном магазине, а затем линейным поваром в уличном кафе. В 1991 году Гиги плюнула на кулинарию и начала пробовать себя в других ипостасях – специалист по молодым талантам в рекламном агентстве, менеджером по приему заказов в типографии, ассистентом брокера. В 1995 году Гиги Правда пошла работать в компанию "Метаграфикс" менеджером по управлению и архивированию цифровых активов. Именно в то время в технологической клоаке Силиконовой Долины стало модно и престижно зарегистрировать домен со своей фамилией и выстроить на нем сайт о себе-любимом (в нашем случае - о себе-любимой). Так 24 июля 1995 Гиги Правда зарегистрировала домен pravda.com. Почти год на сайте ничего не было. Но свято место пустовать не должно, и в конце концов Гиги поставила на сайт портрет любимой собаки Мадди. Поскольку доменная зона .com во всемирной паутине считается главной (есть даже такая поговорка – ".COM is the King"), когда американцы на волне роста интереса к России ("Gorbachev-Perestroika-Glasnost") стали больше интересоваться бывшим СССР и искать о ней информацию, на слуху у них была именно пресловутая советская "Правда". И, разумеется, они начали отправлять мейлы в газету... но по какому адресу? Pravda.ru? Бог с вами, это же американцы, конечно же, они писали на pravda.com! Обилие обращений так утомили Гиги, что в 2002 году она удалила все фотографии с сайта и оставила на нем только одну надпись: «For Russian newspaper, visit www.pravda.ru. Thank you». Надпись эта гордо провисела на сайте до 2008 года, когда на фоне кризиса и возбудившейся из-за агрессии в Грузии неприязни к России с сайта исчезли последние следы хоть какого-то контента.

К сожалению, связаться с Гиги, чтобы узнать, по какой причине она перестала оплачивать домен, мне не удалось. Может, забыла, может, забила, может просто болела и не смогла продлить. По крайней мере, в 2013 году она точно была жива – сообщения от нее эпизодически появлялись в Твиттере вплоть до 2015 года. Затем ее следы теряются. А домен pravda.com в последний раз откликался в archive.org 26 июля 2013 года ошибкой хостинга.

Так или иначе, домен pravda.com должен был неизбежно попасть "на панель". В XXI веке домены в зоне .com просто так не пропадают – за ними ведется настоящая охота киберсквотерами, еще киберсквотерами, опять киберсквотерами и еще немножко обычными пользователями. К счастью для домена pravda.com, ему повезло много больше других, годами маринуемых домейнерами и специализированными фирмами на всяких агрегаторах трафика ради прибыли от ошибочных переходов. 31 августа 2013 года снимаемый с делегирования домен перехватила киберсквотинговвая система Namejet.com и выставила на аукционную продажу на своей платформе.

"Украинская правда", воодушевленная резонансными историями, о которых сама писала много и со вкусом (например, в 2006 году о домене poroshenko.com, историю с которым раскрутил некто Богдан Гнатюк, или о выставленных на продажу доменах института Ющенко в 2012 году), принялась внимательно отслеживать события на вторичном рынке доменов. Вполне возможно, что кто-то из "УП" целенаправленно домен выслеживал, а может, безуспешно пытался купить его у предыдущего владельца. Какой была драка за домен pravda.com могут рассказать только причастные к этому сражению люди, но в итоге именно "УП" удалось отхватить его за довольно скромную сумму в 4 тисячи долларов США. Произошло это событие 30 сентября 2013 года, а уже 6 ноября домен pravda.com стал перенаправлять трафик на pravda.com.ua.

История чуть не совершила новый кульбит, когда доменом заинтересовался Илон Маск для своего проекта. Смею предположить, что он или его представители вряд ли озадачились связаться с руководством "Украинской правды", - иначе мы стали бы свидетелями самой громкой после продажи mail.ua сделки на вторичном доменном рынке Украины. По моим подсчетам, домен pravda.com может стоить на рынке порядка 250-300 тысяч долларов США. Илон Маск человек не жадный, но он бизнесмен, и вряд ли заплатил бы за такой домен "многие миллионы", как предполагают отдельные комментаторы. Конечно, такие сделки, как с доменами vodka.com (его купил Рустем Тарико для конгломерата "Русский стандарт"), fb.com (официально называется сумма покупки 8,5 миллиона), ok.com, vk.com (суммы не объявлены, но специалисты оценивают стоимость продажи ok.com в 5 миллионов долларов, а vk.com – в 2 миллиона долларов), не слишком часто случаются. Кроме того, сам факт такой сделки дал бы для "УП" пиар-актив по стоимости больший, чем вырученная за домен сумма. Такими шансами не разбрасываются.

Можем только гадать, ведутся ли сейчас какие-либо негласные переговоры между "УП" и Илоном Маском о судьбе домена pravda.com. Но следить за развитием этой старой истории весьма интересно.