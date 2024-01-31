С начала полномасштабной войны в Украине образовалось 10-12 миллионов тонн строительного мусора. Это более 250 килограммов на каждого жителя Украины

В 2024 году в Киевской области заработают первые линии по переработке строительного мусора. Утилизация строительного мусора никогда не была высоким приоритетом для Украины на государственном уровне или среди местных органов власти. Если сравнивать с государствами ЕС, особенно с Нидерландами, Данией или Норвегией, где перерабатываются от 30% до 90% всего строительного мусора, украинские усилия можно считать минимальными, но на самом деле – это возможное начало гораздо большего тренда.

С начала полномасштабной войны в Украине образовалось, по разным оценкам, 10-12 миллионов тонн строительного мусора. Цифра растет каждый день, ведь Россия не перестает наносить удары по жилым объектам и гражданской инфраструктуре. Для сравнения, это более 250 килограммов мусора в пересчете на каждого жителя Украины.

Только в Киевской области объемы строительного мусора, образовавшегося во время войны, оцениваются в 300 тысяч тонн. Также общий объем может расти при восстановлении домов и сооружении нового жилья вместо разрушенного. Сейчас в столичном регионе работает более 30 мест временного хранения таких отходов.

Однако такой подход не может быть долгосрочным, поскольку несет большие экологические и техногенные риски. Сегодня в Украине запрещено использование некогда очень популярного шифера из-за его канцерогенных свойств. По оценкам экспертов, асбестосодержащие материалы были использованы в 30% муниципальных построек и в 60-70% сооружений в частном секторе. Появление трех линий переработки строительного мусора не сможет радикально повлиять на ситуацию.

В то же время масштабный ресайклинг имеет также очевидные экономические факторы. В ЕС объем индустрии переработки строительного мусора составляет, по разным оценкам, от 30 до 60 миллиардов евро. Это крупная индустрия, генерирующая доходы, а также создающая рабочие места.

Повторное использование, по крайней мере, части материалов может быть возможностью для Украины сэкономить большие финансовые ресурсы. До полномасштабной войны доля импортных материалов в домостроении составляла в среднем 40%, однако сейчас она выросла до 80-90%, в зависимости от застройщика и класса комплекса.

Однако расчет за жилье происходит в гривне, и именно девелоперы несут большие курсовые риски. В случае удешевления гривни, при столь высокой зависимости от импортных материалов, они могут быть вынуждены покрывать разницу из собственного кармана. Если, по крайней мере, частично заменить материалы на переработанные, это может положительно повлиять на курсовые риски, даже при аналогичной стоимости с иностранным сырьем.

Для того чтобы эффективные практики заработали на полную, необходима четкая стратегия и поддержка от государства. На начальном этапе мощными инструментами могли стать субсидии или государственно-частное партнерство для развития перерабатывающих комплексов. Это крупные проекты с потенциально сотнями миллионов долларов вложений, на которые бизнес решится только при наличии потенциального спроса в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, должны быть соответствующие регуляции в сфере строительства, побуждающие девелоперов, подрядчиков и строителей использовать переработанные материалы. Здесь можно прибегнуть к разным механизмам — от кредитования покупки материалов в течение срока строительства, до доступа девелоперов, использующих определенный процент переработанных отечественных строительных материалов, до программ льготных кредитов и т.д.

Конечно, можно прибегнуть и к негативным стимулам, но они вряд ли помогут быстро и эффективно создать новую отрасль, а большая часть застройщиков и производителей строительных материалов вместо поддержки инициативы будут искать аргументы против ее внедрения.

Стратегический подход и правильный фокус могут сделать несколько спорадических решений пилотными проектами для больших инициатив, а сочетание государственной поддержки и частной инициативы помогут превратить проблему в один из источников экономической стабильности.

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