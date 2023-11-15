Бизнесу не хватает эмпатии. Наблюдение польских инвесторов после поездки в Украину

В этом году я уже третий раз посещаю Украину и третий раз возвращаюсь в Польшу с верой в украинцев, восхищаясь тем, как нация и бизнес пытаются функционировать – настолько нормально, насколько это возможно – во время войны.

С одной стороны, война, разрушение части страны, огромный дефицит человеческих ресурсов, вызванный массовой миграцией и призывом в армию, регулярные сообщения о заминировании и постоянном ощущении неуверенности, ведь когда-либо ракета может попасть в твой дом или предприятие, и тогда ты можешь потерять все. С другой стороны, огромные усилия населения жить, действовать, развивать дела, лелеять украинскую идентичность, культуру.

За три недели пребывания в Украине у меня было много встреч с предпринимателями и представителями международных бизнес-организаций, таких как EBA или MSPPU. На постоянной основе я стараюсь наблюдать за тенденциями отдельных сегментов рынка. И вижу несколько положительных тенденций.

Во-первых, иностранные инвестиции, присутствовавшие в Украине до войны, остались и, как правило, сохраняют рабочие места. Правда, количество работников на этих предприятиях, как правило, сокращается, но они продолжают работать и планируют оставаться.

Во-вторых, крупные компании, производящие продукцию на экспорт, расположенные вблизи границы с Европейским Союзом и ранее не пользовавшиеся морскими портами, находятся в лучшем финансовом положении, чем остальные экспортеры, поскольку получают оплату за свою продукцию в валюте и одновременно не страдают от высоких затрат на железнодорожные перевозки, что, в свою очередь, были особенно болезненными для, например, металлургии или аграрного сектора.

Кроме того, в секторе услуг растет потребность в консолидации рынка. Компаниям, предлагающим, например, услуги по технической недвижимости, становится все труднее выполнять заказы и качественно обслуживать клиентов. Основной причиной этого является призыв в армию мужчин, работавших в строительном и техническом секторах. Нехватка рынка этих специалистов приводит к росту цен на услуги, в то время как клиенты продолжают искать способы сэкономить.

Похоже, что консолидация и использование синергии в управлении таким дефицитным ресурсом, как технические специалисты, может положительно повлиять на ситуацию на рынке, хотя бы временно стабилизировав цены.

Учитывая затяжную войну и отсутствие четкого временного горизонта ее окончания, очевидна еще одна потребность рынка. Нужна так называемая бизнес-эмпатия, то есть лояльность и партнерство между поставщиками и клиентами. Для того чтобы украинский рынок выжил как единое целое и одновременно заложил основы для лучшего будущего, здесь и сейчас он должен начать отходить от постсоветской модели, в которой к поставщику услуг или товаров относятся как к рабу.

Такая модель существовала до войны в некоторых секторах и проявлялась в том, что крупные холдинговые компании или группы капитала часто использовали поставщиков как источник собственного финансирования, диктуя жесткие условия не подлежащих обсуждению контрактов или применяя высокие штрафные санкции, а подрядчики были вынуждены с этим мириться, если вы хотели работать и получать большие контракты вообще.

Деловое партнерство, являющееся своеобразным стандартом в Европе и важным элементом бизнес-культуры, позволяет играть в открытую: клиент понимает, что поставщик также управляет компанией и имеет право зарабатывать деньги на своем бизнесе, и просто позволяет ему это делать, не пытаясь слишком эксплуатировать свою предпочтение, например, из-за его размера.

Дополнительной частью головоломки, особенно в военное время, есть лояльные условия оплаты, а также своевременное осуществление самих платежей. Финансирование за счет более слабых поставщиков может привести к разрушению определенных секторов экономики.

Впрочем, к счастью, тенденция партнерства постепенно укореняется на украинском рынке и, надеюсь, будет усиливаться и дальше, поскольку, на мой взгляд, она имеет важное значение для хозяйства в целом.

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