1. Отказ от политической поддержки Украины на международных площадках – сделать это достаточно легко, во время голосования выйти покурить, как это делают другие. Практический результат для РФ – данное курение очень вредно для отношений со стратегическими партнерами Грузии.

2. Улучшение условий для работы российской экосистемы в Грузии – первый шаг в этом направлении уже сделан, закон об офшорах именно из этой серии.

3. Присоединение к альянсу европейских симпатизантов России, как фронда остальной Европе – смычка с господином Орбаном и его друзьями реализуется уже давно, а особенно активно с 2022 года.

4. Антимейнстримный для ЕС тренд в законодательстве – от законов по ограничению ЛГБТ активизма (которого в Грузии и так было кот наплакал) до отмены квотирования мест женщин в парламенте, защиты традиционных ценностей (правда, категорически непонятно от кого, даже среди ломов инсургентов по данной теме почти нет) и прочей идеологически приятной Кремлю лабуды.

5. Участие РФ прямо или косвенно в строительстве глубоководного порта Анаклия, который призван стать важнейшей частью экосистемы РФ.

6. Продажа или сдача в концессию портов Поти и Батуми (с казахами договорятся).

7. Открытие железной дороги через Абхазию – здесь и грузопотоки в сторону Анаклии, и дальше по БТК в Турцию, и через Армению и Азербайджан (после открытия Зангезурского коридора, к Персидскому заливу).

8. Сдача в концессию грузинской железной дороги, в том числе и доли Грузии в БТК, с последующим единым менеджментом Южно-Кавказской железной дороги (объединение железных дорог Грузии и Армении).

9. Восстановление дипломатических отношений через некое подобие плана Козака (фактическое признание независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии через конфедерацию).

10. Легализация военного присутствия России в Абхазии и т.н. Южной Осетии, а также открытие военных баз в Батуми и Ахалкалаки (где они были до 2007 года). Отказ от курса в НАТО.

11. Создание режима близкого к российскому во внутренней политике Грузии.

12. Фактический разрыв отношений со стратегическими партнерами, подчинение внешней политики Грузии интересам Москвы и – вхождение в ЕАЭС и в ОДКБ.

Конечная цель – создание через систему обновленных международных договоров общего пространства Закавказья, подконтрольного Москве.

Получится ли у них это? Не должно получиться, за это сейчас и идет борьба.

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