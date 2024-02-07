Развенчиваем 5 мифов, которые появились вокруг нового Трудового кодекса и объясняем, что на самом деле заложено в документ на сегодня.

Миф 1. У работников станет меньше прав

Роль работника и работодателя уравновешивается. Кодекс предусматривает, что отношения будут регулироваться трудовым договором. Каков будет этот договор – результат договоренностей между работником и работодателем. Работники смогут потребовать от работодателей лучших условий труда, которые важны индивидуально для них, и четко фиксировать все в трудовом договоре. Например, можно зафиксировать дистанционный формат работы, сроки сотрудничества, правила премирования или компенсацию в случае нарушения договоренностей со стороны работодателя или работника. Все это – в письменном виде и отдельно для каждого человека. Кодекс фиксирует четкие требования к наполнению таких адаптивных договоров.

При этом профсоюзы сохраняются и продолжат работу. Кодекс предлагает изменить механизм гарантий их деятельности для повышения уровня защиты прав трудящихся.

Миф 2. Вводится не фиксированный рабочий день. Кодекс узаконивает наемное рабство.

Проект нового закона о труде не содержит никаких норм, которые создавали бы основу для рассмотрения человека как наемного раба. Документ отвечает ключевым директивам ЕС и многочисленным конвенциям Международной организации труда.

Согласно проекту Кодекса сохраняется действующая продолжительность рабочей недели в 40 часов. При этом становится возможным официально договориться о гибком графике работы. Например, часть рабочего дня работник работает удаленно, а остальные – в офисе. Продолжительность дня определяют взаимные договоренности, а время отдыха между рабочими сменами должно быть не менее 12 часов.

Кодекс также вводит понятие нефиксированного рабочего времени. То есть легализует наем персонала, чьи услуги нужны нерегулярно. Например, грузчиков, мастеров по ремонту оборудования. Все эти люди работают сегодня неофициально и без гарантий. "Халтурка" перестанет ею быть, потому что работник сможет совмещать легальную работу на нескольких предприятиях. А лучших работников работодатели будут привлекать лучшими условиями и более высокой оплатой.

Миф 3. Трудовые книжки упраздняются. Из-за этого украинцы потеряют стаж



Трудовые книжки не отменяются. Они переводятся в цифровую форму. Речь идет лишь о том, что предъявлять "трудовую" по месту работы больше не потребуется. Информация о трудовом стаже украинцев с 2000 года хранится в электронных реестрах. Именно с этих баз почти 20 лет берут данные для расчетов пенсий и других социальных выплат. Работники, которые хотят пользоваться трудовыми книжками, смогут это делать. Но тем, кто хочет вести только электронный формат, появится такая возможность.

Миф 4. Беременные, инвалиды и пенсионеры останутся без работы.

Проект Кодекса предусматривает сохранение места работы для женщин, находящихся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

По желанию женщина сможет полностью посвятить себя ребенку, сохраняя при этом рабочее место на весь отпускной период. Также по желанию она сможет работать из дома по гибкому графику и иметь все предусмотренные законом гарантии.

Что касается людей с инвалидностью и пенсионеров – новый Кодекс наоборот позволит тем, кто может и хочет работать, делать это из дома или по гибкому графику. Нынешнее устаревшее законодательство установить гибкие условия работы возможности не дает.

Миф 5. Будет разрешена эксплуатация детей.



Новым Кодексом предусмотрено понятие учащихся, срочных и других гибких форм трудовых договоров. Наконец-то будет решена проблема "чтобы устроиться на работу, надо опыт, а где его взять, если без опыта никто не берет". Учащиеся и студенты получат возможность найти работу и получить подтверждение об этом. Даже если учатся на дневной форме.

Благодаря изменениям трудового законодательства, Украина приблизится к нормам Европейского Союза. Это будет способствовать не только нашей интеграции в рынок труда Европы, но и экономическому развитию. Ведь люди, имеющие work-life balance, гораздо продуктивнее и результативнее. Конечно, принятие Кодекса – это первый шаг, после которого нас ждет внедрение новых правил между работодателями и работниками в жизнь. Для кого-то, кто привык работать "как обычно", на первых этапах это будет сложно, но в конце концов приведет к качественным изменениям и будет побуждать уехавших за границу украинцев возвращаться в Украину.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net