Камышин был первым действительно эффективным министром за все годы существования министерства. И считался одним из самых эффективных в правительстве.

Однако назначение Германа Сметанина на место Камышина дало понять, что линия реформ продолжается. Сметанин – протеже Камышина, ведь именно экс-министр поставил на его кандидатуру и доверил возглавить Укроборнпром.

Сметанин фактически реализовал первый этап превращения Укроборонпрома из архаического государственного концерна в современное акционерное общество, способное сотрудничать с иностранными производителями оружия и военной техники.

Впервые с 2015 года Укроборонпром достиг 49-го места в рейтинге Top 100 Defense Companies 2024. Конечно, основным катализатором этого, как и ряда коопераций с иностранными производителями вооружения, стала война, впрочем, надо отдать должное и руководству АО. Прежде всего в вопросах развития корпоративного управления, антикоррупционной инфраструктуры и дальнейшей трансформации компании и ее предприятий.

Впрочем, реформа оборонно-промышленного комплекса продолжается, и это, по мнению НАКО, является вторым наибольшим вызовом для Минстратегпрома и Сметанина, в частности. Первым, конечно, война. Именно в таких условиях министерству и дальше придется балансировать между прозрачностью, которой требует общество, и военной тайной, необходимой производству в условиях военного времени.

В течение своей карьеры Сметанин фокусировался на производстве и управлении предприятием. А переход на министерскую должность все же предполагает формирование политик, по которым эти предприятия будут работать.

Поэтому, надеемся, переход на новую, сугубо политическую должность не повлияет ни на качество государственной политики по ОПК, ни на показатели АО "Украинская оборонная промышленность". В конце концов, за годы хаотических, непоследовательных и откровенно деструктивных политик в сфере ОПК и Камышин, и Сметанин кажутся многообещающим позитивом. Когда можно удивляться положительным изменениям и надеяться на дальнейшие успехи.

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