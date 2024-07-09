Ключевые тезисы исследования "Чего хочет Китай? Может ли Пекин остановить войну в Украине"

1. Глобально Китай видит себя либо в биполярной системе МО вместе с США, либо в полицентричном мире. Россию там третьим полюсом мира не видят.

2. В своей основе глобальная политика КНР основывается на антизападном ресентименте после "столетия унижения". Это классический реваншизм, который триггернула западная политика в отношении Китая и которому благоволила западная экономическая глобализация и развал СССР.

3. Главное требование Китая к Западу – ликвидация "западного" миропорядка, и заключение новых договорённостей уже с участием не-Запада, от имени которого хочет выступать Китай.

4. Главный упор во внешней политике Китай делает на невоенные методы воздействия: торговля, логистика, энергетика, инвестиции, технологии. Флагманским проектом считается "Один Пояс, Один Путь".

5. Преимущество китайских инициатив по сравнению с западными состоит в том, что они не несут с собой "пакет политических требований", связанных с демократизацией, верховенством права, свободой слова и тд, а государства, с которыми работает КНР нуждаются в быстрых и дешёвых деньгах.

6. Россия движется к статусу ресурсного вассала Китая, по многим категориям они уже по факту являются сырьевым придатком КНР, и это беспокоит российские элиты, которые не пока что не имеют альтернативы.

7. По Украине китайская позиция сводится к таким моментам:

- наша война видится как прокси-конфликт США и РФ;

- санкции против РФ воспринимаются как инструмент западного контроля, а не восстановления справедливости;

- Китаю выгодна заморозка войны без явного победителя;

- Китаю не принципиально, на каких условиях и по какой линии будет прекращение огня.

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