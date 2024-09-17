Вторжение Израиля в Ливан может привести к гибридному или даже прямому столкновению Ирана с правительством Ирака и Саудовской Аравией

Израиль атакует Хезболлу. Что делает войну между Израилем и террористической организацией практически неизбежной. Или эта атака вообще является прямым прологом к войне.

Вчера премьер Ирака попросил США вывести свои войска из страны. Чтобы попытаться избежать втягивания в противостояние с Ираном, который оказывает большое влияние в стране и может подрывать политический режим за военное присутствие США в стране.

Кроме того, в Ираке шиитское большинство однозначно поддерживает палестинцев и все воюющие с Израилем иранские прокси. Так что правительство страны пытается как-то избежать втягивания Ирака в актуальный кризис.

Но, с другой стороны, выход американцев может наоборот побуждать Иран еще более активно работать в Ираке, а также параллельно вновь усилить позиции ИГИЛ, которые при помощи США с огромным трудом обуздали.

Иран имеет широкое влияние во внутренних делах Ирака, особенно из-за поддержки политических партий и шиитских организаций. После начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре некоторые из этих ополченцев совершили атаки на базы США в регионе, что повышает риски эскалации конфликта.

Эскалация конфликта между Ираном и Израилем рискует обернуться катастрофой для Ирака. В случае полномасштабного столкновения между Ираном и Израилем Ирак неизбежно станет полем битвы, поэтому страна напрямую заинтересована в той же деэскалации.

Ирак наиболее проблемна из относительно мирных стран региона, где бешеными темпами растет население, действуют одновременно суннитские и шиитские радикальные группировки. И страна может воспламениться в любой момент. В дополнение к уже горящим Сирии и Йемену.

В результате вторжение Израиля в Ливан может привести к гибридному или даже прямому столкновению Ирана с правительством Ирака и Саудовской Аравией. Что еще глубже погрузит весь Ближний Восток в хаос и кризис.

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net