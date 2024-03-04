В воздухе начинает ощущаться запах сценария замораживания войны. Он все еще выглядит неприемлемым для украинского общества и российского руководства. Но он очень нужен Америке и Европе. Он нужен европейской промышленности, чтобы нарастить оборонные возможности. Он нужен европейским лидерам, чтобы подготовить свои общества к переменам. Он нужен Байдену, чтобы выйти на выборы миротворцем. Он нужен Трампу, чтобы критиковать Байдена за несостоятельность, и выровнять провал, созданный неудачной межпартийной борьбой. Он нужен всем украинским политикам, чтобы провести выборы и победить (все они надеются на победу).

Но и два главных противника этого сценария не могут похвастаться стойкостью позиции. Украинское общество в целом не примирилось с категорической необходимостью мобилизации. Политики затягивают принятие закона, и мы не видим безумного давления общества с целью ускорить этот процесс. Люди, которые на фронте, не вечны и не железны, но даже голос миллионов их родственников не слышен на фоне единого марафона.

Так же и Путин, хоть и продолжает агрессивную риторику, но посылает достаточно смешанные сигналы. Мы не знаем, что из этого является маскировкой, а что настоящим, потому что мы не знаем реального состояния российской экономики. Мы не знаем, считают ли в Кремле, что время играет на них, или на нас. Мы даже сами не уверены, на кого играет время.

За всем этим стоит Китай. Хотя он и имеет стратегию собственного выигрыша при всех вариантах продолжения или завершения войны, но мы не знаем, не считает ли он выигрыш от перемирия большим. Очень вероятно, что да, потому что у него экономические проблемы, решению которых война не способствует.

Напомню, что сценарий замораживания войны предусматривает вторую фазу агрессии через 3-5-7 лет после восстановления способности России и изучения ею ошибок первой фазы. Это означает, что разрушительное влияние второй фазы может быть больше. Для этого Россия и Украина должны интенсивно готовиться к этой фазе – Украина с помощью Запада, Россия с помощью Китая. Но успешность украинской подготовки зависит от итогов выборов – победа модернизаторов и ускоренная модернизация армии и государственных институтов способны предотвратить вторую фазу войны, а победа популистов может привести к слабой подготовке и потере украинской государственности, что и является стратегической целью Путина.

Итак, очень вероятно, что в ближайшее время нас с разных сторон будут склонять к замораживанию, примирению, перемирию и т.д.

Это означает, что украинскому обществу срочно требуется открытый честный диалог по трем ключевым вопросам:

1. Приемлемо ли замораживание в условиях, когда, с одной стороны, Украине не хватает оружия, мобилизация тормозит, есть шанс провести выборы, а с другой стороны, россия нарушит перемирие в любой момент, а в США к власти могут прийти люди, настроенные обезоружить Украину и Европу. Другими словами, на кого работает время – на нас или на врагов.

2. Если ответ на первый вопрос положительный, какие красные линии нельзя переступать при любых условиях? Очевидно, список красных линий включает недопустимость:

- любой "демилитаризации", потому что это приглашение к продолжению агрессии;

- отказа от европейской и евроатлантической интеграции, потому что это означает, что 10 лет прошло бесполезно;

- признание изменения политического статуса оккупированных территорий, потому что это нарушение Конституции.

В то же время, на какие-то уступки придется идти, и нужно долго и качественно проговорить красные линии в обществе.

3. Если ответ на первый вопрос отрицательный, то что мы как общество должны делать, чтобы отказ от переговоров и продолжение войны не превратились в сжигание жизней и, наконец, в поражение, а вели нас к победе.

И начать этот общественный диалог следует с обсуждения того, что такое победа и поражение. Это не один бит информации, не черно-белая картинка: между победой и поражением лежит широкий спектр, включающий частичные победы и поражения, непобеды и поражения. Что означает слова, которые мы ежедневно используем? Все ли слои общества их понимают одинаково? Где граница между приемлемым и неприемлемым?

Вот о чем мы должны говорить в ближайшее время.

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