Чем опасно получение боевых выплат теми, кто не выполняет боевые задания

В 1943 г. генерал-лейтенант Лесли Макнейр – которого часто называют непризнанным архитектором американской армии – пытался решить проблему мобилизации людей в пехоту. Имея возможность выбрать род войск, солдаты всячески избегали пехотных подразделений, потому что именно там риск для жизни был самым высоким.

Генерал Макнейр предложил ввести Значок боевого пехотинца (Combat Infantryman Badge), а со временем (в 1944 г.) – также боевую доплату за несение службы под прямым огнем противника (the Badge Pay). Этот значок до сих пор считают самым уважаемым военным отличием в США. А боевые выплаты дали начало принципиально новому виду оплаты военного труда, хотя их администрирование и сильно менялось в последующие десятилетия.

Большинство традиционных выплат в армии – это средства, задача которых – либо побуждать к эффективной службе (например, надбавка за квалификацию), либо компенсировать специфику условий ее несения (например, надбавка за службу в высокогорных местностях, которая существует в Украине, или – на примере). США – прибавка за пребывание отделена от семьи).

Но суть боевых выплат по их замыслу была сложнее, чем просто финансовая мотивация или финансовая компенсация ущерба. Эти выплаты были символом справедливости и уважения и свидетельствовали общественное признание смертельного риска, на который идут бойцы.

Подход к выплате боевых сильно отличается между странами, а также в США, где они впервые появились, эти выплаты значительно эволюционировали со времен Второй мировой войны. Их эволюция и отличия отражают именно изменения в общественном отношении к боевым рискам и политике их признания.

Например, в США эти выплаты постепенно изменились на выплату за пребывание под вражеским огнем (Hostile fire pay) и выплаты за пребывание в непосредственной опасности (Imminent danger pay). В других странах появились свои соответствия (например, доплата за операционный риск в Канаде, Х-фактор в определении военных зарплат в Великобритании или доплата за выполнение боевых действий в Австралии).

Но главное изменение состоит в том, что сегодня армии стран НАТО скомплектованы по контрактному принципу и последний случай мобилизации произошел во время войны во Вьетнаме. Соответственно сейчас, рискованность этой профессии не всегда воспринимается обществом как плата за гражданский долг и оценивается по принципу, похожему на другие виды добровольной деятельности.

Например, оценка эффективности боевых выплат США корпорацией RAND в 2019 г. прежде всего задавалась вопросом того, насколько они соответствуют текущим боевым рискам, насколько их расчет технически отвечает задачам вероятностной оценки рисков, и насколько прозрачно их администрирование.

В Великобритании Х-фактор учитывает не только риск гибели или ранения, но и ряд возможных последствий службы для психического здоровья человека, в том числе долгосрочные последствия и ПТСР. Однако после длительных политических дебатов в Британии было решено применять Х-фактор на равных для всех военнослужащих, поскольку текущая позиция общества – это признание того, что каждый профессиональный военный должен соглашаться на одинаковый риск, подписывая контракт.

Отшлифовка боевых выплат в странах НАТО сталкивалась и с проблемой манипуляций. Например, во время войны в Ираке, боевые сначала выплачивались за полнолуние, даже если в течение этого месяца военнослужащий находился в красной зоне хотя бы один день. Очевидно, это соблазняло многих организовывать однодневные вылеты на передовую, и завершилось изменением в оплату по поденнему расчету.

Наша война сегодня – это не обыденное организационное управление профессиональными армиями НАТО. Это сотни тысяч людей, которые никогда не планировали рисковать жизнью, но делают это ради миллионов других в тылу. Они делают это не ради денег, а потому что они граждане, призываемые в армию защищать свою страну.

Как точно сказал Фукуяма, национальная военная обязанность – то есть готовность на высшую жертву как плата за гражданство – это одна из основ современного демократического государства, которое объединяет людей и позволяет им построить нечто общее. И именно эту солидарность символизируют боевые выплаты. Они свидетельствуют, что даже во время затруднения, как бы ни было трудно, мы отдаем наибольшее уважение бойцам, которым стало духу пойти под вражеский огонь. Сегодня в Украине боевые выплаты выполняют именно ту роль, ради которой были когда-то созданы.

И сегодня этот символ – и под угрозой. Не из-за обстрелов, не из-за нехватки денег, а потому, что боевыми выплатами манипулируют, некоторые люди, свои же. Выплаты за риск жизнью получают работники, чья работа не имеет ничего общего с пребыванием в зоне боевых действий, есть даже отдельные люди, которые прибегают к службе на передовой, наведываясь туда ненадолго и эпизодически.

Такие поступки значительно опаснее, чем просто неэффективное или нецелевое использование средств. Они разрушают базовую конструкцию в социальном договоре нашего государства. Они разрушают уверенность бойцов, что общество признает и справедливо оценивает их Чин. Они разрушают уверенность еще непризванных граждан, что в случае мобилизации на передовую они обретут безоговорочное уважение и признание их гражданского поступка от каждого, кто остается вне красной зоны.

Справедливость этих выплат должна быть безоговорочной. И Министерство обороны будет защищать их от дискредитации. Потому что это больше, чем деньги. Ощущение железной солидарности вокруг исключительности бойцов, выполняющих боевые задачи – это то, над чем и нужно строить наш железный купол.

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