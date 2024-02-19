Американский сенатор Линдси Грэм более четко очертил идею Трампа, заявив, что Украине нужно давать деньги в кредит под залог ее полезных ископаемых

Что могут взять у Украины залог. Думаю, американцам интересны прежде всего запасы апатито-ильменитовых, титано-магниесодержащих руд. Титан – важнейший элемент авиа- и ракетостроения. Этих запасов у нас на 600–700 млрд дол.

Здесь все просто. Часть месторождений еще не разведана, то есть государство может выдать на них лицензии. Основная часть титанового комплекса принадлежала Фирташу – Объединенная горно-химическая компания, которая находится под управлением Фонда госимущества (и тамошних чиновников периодически накрывают силовики по "титановым делам"). То есть с титаном будет проще всего: передали лицензии + продали ОГХК.

Далее – литий, графит и германий. Суммарные запасы – до 200 млрд дол.

Здесь тоже все в собственности государства или в "прокладках", которые еще ничего не начали добывать, то есть их можно легко подвинуть.

Разрешение на добычу графита недавно получила турецкая компания "Онур", но еще ничего не успела инвестировать. А значит, "государство дало – государство забрало".

Литий и графит нужны для производства электромобилей, которые будут в мегатренде в ближайшие 20 лет. К этим запасам присматривается Илон Маск.

Германий вообще уникальный элемент для производства полупроводников. Его запасы в Украине оцениваются в 100 млрд долл., его можно добывать и из угленосных пластов.

Напомним, что сейчас США и ЕС переносят производство полупроводников и чипов из Азии на свои территории. В Европе создана "чиповая коалиция" стран с объемом инвестирования до 200 млрд евро. Крупнейшие заводы по производству чипов и полупроводников будут построены в Германии и Польше.

Для США сейчас задача №1 – это избавиться от зависимости от Китая в части добычи редкоземельных металлов (производителей полупроводников, базовых станций 5G, солнечных батарей и т.д.).

Сейчас Китай контролирует 90% рынка редкозема и умело пользуется этим, шантажируя США и вводя ограничения на экспорт этого вида сырья (квоты, пошлины и т.п.). В случае нарастающего противостояния между Пекином и Вашингтоном, включая торговые войны и конфликт вокруг Тайваня, КНР может вообще заблокировать экспорт редкозема на мировые рынки.

По данным ООН: "На территории Украины сосредоточены месторождения 21 редкоземельного элемента из перечня 30 веществ, которые определены Европейским Союзом как "критическое сырье" в производстве устройств для развития "зеленой" энергетики. Среди них – литий, кобальт, скандий, графит, тантал, ниобий и другие".

"Приблизительно пять процентов всех мировых запасов критического сырья находятся в Украине, которая занимает всего 0,4 процента поверхности Земли", – заявила заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, выступая на заседании Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК).

ООН приводит и такие цифры: "Ожидается, что в течение следующих двух десятилетий спрос на медь и редкоземельные элементы вырастет более чем на 40 процентов, никель и кобальт – на 60-70 процентов, а на литий – почти на 90 процентов. Для достижения целей по глобальным чистым выбросам углерода к 2030 году будет необходимо ввести в действие дополнительно 50 литиевых, 60 никелевых и 17 кобальтовых рудников".

Суммарные запасы редкозема в Украине можно оценить в 100 млрд долларов.

Проблема состоит в том, что добыча этого сырья крайне вредна для экологии и здоровья людей. Это загрязнение почвы и грунтовых вод.

Кроме того, для добычи лития требуется огромное количество воды: до 2,27 миллиона литров на тонну лития. При этом следует понимать, что Украина, вопреки сложившемуся стереотипу, является вододефицитной страной. По уровню обеспеченности населения качественной водой мы уже на уровне некоторых азиатских и африканских стран.

Еще один важный ресурс – это уран. Атомных блоков в мире становится больше, а запасов урана – меньше. США сейчас зависят от поставок урана из Казахстана и РФ. В Украине запасы урана составляют до 30-50 млрд долларов. Вроде бы немного, а стратегически очень ценно. Для сравнения, самый крупный продавец урана Казахстан экспортирует его на 3,4 млрд дол. в год. То есть наших запасов хватит на компенсацию казахского экспорта в течение нескольких десятков лет.

Если подытожить, выходит, что до одного триллиона долларов природных запасов в Украине имеют стратегическую ценность для Запада. Если применить коэффициент оценки запасов 0,1 – выходит оценочная стоимость примерно 100 млрд дол. То есть, выделяя нам 100 млрд долл., у нас заберут литий и другие редкоземы, графит, германий, титан, уран.

В таком случае придется "помахать ручкой" всем идеям построения в Украине кластерной модели экономики, когда добавленная стоимость остается внутри страны и мы переходим от сырьевой модели к более сложному экономическому профилю.

Когда вместо лития экспортируем аккумуляторы и электромобили, вместо германия и редкозема – полупроводники и чипы, вместо титана – готовые пластины или напечатанные 3D-детали из титанового порошка.

Если после войны мы не сможем перейти к экономике добавленной стоимости, то наша сырьевая модель приобретет совершенно извращенный вид:

- лендлорды в секторе землепользования;

- олигархические ФПГ в области добычи ресурсов, не интересных Западу;

- международные ТНК в области добычи критически важного для Запада минерального сырья.

А казалось бы, так просто было в 2022 году наладить четкую коммуникацию с западными партнерами по списанию государственного долга Украины и получению новых траншей финансовой помощи.

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