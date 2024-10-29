Есть несколько сценариев, которые могут вызвать конфликты и затянуть определение победителя

Шансы сейчас практически равны. Согласно последним данным, Камала Гаррис имеет небольшое преимущество над Дональдом Трампом, около 0,8–1,9% на национальном уровне. Тем не менее, Трамп имеет сильные позиции в ряде ключевых штатов, и эти результаты могут оказаться решающими для подсчета голосов избирателей. Такие штаты как Пенсильвания, Джорджия и Невада остаются непредсказуемыми и имеют потенциал принести Трампу победу.

Система выборов в США, где набирающий больше всего голосов кандидат не всегда становится президентом достаточно конфликтогенна сама по себе. Кроме того, между голосованием 5 ноября и утверждением результатов выборов Конгрессом пройдет два месяца, в которые может случиться разное.

Такая система нуждается в высоком доверии к себе, но в настоящее время США занимают последнее место среди стран G7 по уровню доверия к избирательной системе и судам, поэтому чем больше конфликтов вокруг выборов – тем меньше доверия.

Итак, какие сценарии после 5 ноября возможны?

Ничья в коллегии избирателей. Это менее вероятный сценарий, когда Камала Гаррис и Дональд Трамп получают одинаковое количество голосов в коллегии избирателей. В таком случае следующего президента изберет Палата представителей, причем у каждого штата будет один голос. Даже если Гаррис победит на всенародном голосовании, вероятно Трамп станет президентом.

Победа Трампа. В случае победы Трампа демократы могут оспорить результаты в ключевых штатах. Часть дел может попасть в Верховный суд, где три судьи были назначены самим Трампом и связаны с его кругом многочисленными коррупционными скандалами. Это создает риск того, что демократы сочтут решение несправедливыми. Однако большинство избранных демократов, вероятно, примут решение суда, как это было в 2000 году во время выборов Буш-Гор (тогда штатом раскола была Флорида, где губернатором был брат одного из кандидатов – Буша).

Победа Гаррис. В случае победы Гаррис Трамп будет бороться до последнего. Трамп всю кампанию продвигает тезис о том, что демократы готовят массовые фальсификации и продолжает повторять тезис, что выборы 2020 года были сфальсифицированы. Это утверждение поддерживает около 70% избирателей-республиканцев, что демонстрирует силу конспирологических теорий среди избирательного электората.

Так что Трамп и его команда готовятся в случае поражения к борьбе. Республиканский национальный комитет уже подготовил несколько сот исков, которые могут быть использованы для обжалования результатов выборов. Однако этот сценарий может не добиться успеха юридически, поскольку губернаторы ключевых штатов готовы подтвердить результаты выборов.

Почему такая неопределенность в принципе опасна?

Даже если Трамп проиграет и выборы, и свое юридическое сражение миф о "украденных выборах" может иметь разрушительные последствия для американской демократии. Это приведет к росту политического насилия и деградации демократических институций, подрывая доверие к выборной системе.

На фоне упомянутого недоверия к судебной системе из-за ее политизации, а также поляризации американского общества в целом уязвимость США будет расти независимо от победителя. Только если результаты выборов будут более или менее неоспоримыми, США могут избежать очередного конфликта. И только, если политика нового президента будет направлена на преодоление раскола общества, США смогут удержать статус ключевого мирового игрока.

За что здесь болеть Украине? Для нас важна американская помощь и ее стабильность. Или хотя бы некая определенность. Поэтому возможный минимум – определенность результата и гарантированная стабильность в трансфере власти. Потому что если неопределенность затянется до января – у нас будет еще 2 месяца неопределенности и от текущей, и от следующей администрации.

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