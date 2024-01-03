Что будет дальше?

Мы берём здесь рамку времени минимум 2 года, чтобы учесть последствия выборов в ключевых странах. Сейчас эйфория весны 2023 года уже прошла, маятник общественных настроений качнулся в другую сторону, но попытаемся отвлечься от эмоций и подойти к анализу рационально. Впрочем, если вы выбираете для себя незнание, остановитесь здесь и не читайте дальше.

Входные данные

Что мы точно знаем сейчас:

Позиционная война не приводит к существенному изменению линии соприкосновения. По оценкам военных аналитиков, возможность каждой из сторон в обороне превышает наступательную способность другой стороны. Несмотря на значительные успехи Украины в воздухе и море, основной фронт войны — сухопутный.

Путин избрал стратегию войны на истощение, в которой авторитарная россия имеет больше шансов, чем Украина, потому что мы зависим от демократических союзников, позиция которых может измениться после выборов (в которые Россия будет непременно вмешиваться с этой целью).

Мероприятие на данный момент не рассматривает сценарий российского поражения как приемлемый для себя, со всеми вытекающими последствиями относительно количества и качества поставок вооружений, жесткости санкций и т.д. Страхи Запада и причины неприемлемости для него российского поражения подробно изложены в этой статье .

Из этого следует три основных сценария для Украины.

1. Война на истощение

Худший сценарий, и пока все движется по этой траектории. Смена власти в странах Запада постепенно приводит к уменьшению поддержки до того уровня, когда Украина не сможет продолжать войну и вынуждена будет вести переговоры о мире на условиях России. Даже если политическая поддержка сохранится на нынешнем уровне, есть еще два фактора. Во-первых, количество точек напряжения в мире будет расти, отвлекая от Украины. Во-вторых, способность Запада предоставлять оружие начнет иссякать, а переводить американскую или европейскую экономику на военные рельсы никто не будет: частные производители вооружений и военной техники будут вкладываться в расширение производства только в случае значительных государственных гарантий, которые сегодня им не даст ни одно западное правительство. . Ну, а Украина в любом случае сама не способна обеспечить себя современным оружием, хотя должна делать все возможные шаги в этом направлении.

Фактически этот сценарий означает поражение Украины, которое не оставляет шансов на восстановление экономики ( в то же время это поражение и россии , но их устраивает завершение войны взаимным поражением). Во внутренней политике у Украины также есть проблемы, так как проводить выборы во время бесконечного военного положения невозможно (причины хорошо освещены здесь ); а если их провести, то они консервируют нынешнюю власть худшим способом, что дает Западу основания окончательно отказаться от Украины как недемократической страны, или приводят к массовому протесту, что во время войны будет иметь крайне негативные последствия.

Вариант этого сценария: угасание интенсивности боевых действий из-за низкой способности обеих сторон, затем восстановление высокой интенсивности, когда по крайней мере одна из сторон будет готова. Если ни одна из сторон не будет готова – медленная депопуляция и деиндустриализация обеих стран.

В случае победы России с большой вероятностью произойдет перенесение боевых действий на европейские территории (прежде всего страны Балтии) без явного сопротивления НАТО, но с участием мобилизованных украинцев в составе российской армии.

2. Замораживание войны

Этот сценарий дает Западу выход из нынешней ловушки "поражение, победа и затягивание одинаково неприемлемы" . В этом сценарии союзники оставляют поддержку Украины примерно на нынешнем уровне, чтобы не допустить поражения Украины и не нанести поражение россии. Констатируя невозможность добиться успехов, западные союзники склоняют Украину к переговорам о замораживании конфликта, в то же время сильно давя на путина. Инициатором переговоров станет или Байден весной или летом 2024 года (ему надо выглядеть на выборах победителем или по крайней мере миротворцем), или уже победитель американских выборов весной 2025 года.

Сегодня этот сценарий может показаться маловероятным, потому что к переговорам не готовы ни украинское общество, ни путин – ему выборы не нужны, потому что ставка сделана на первый сценарий войны на истощение. Но многие факторы могут изменить ситуацию: например, большинство украинского общества может не принять мобилизацию и начать давить на власть (а власть легко переведет ответственность на "народ, виновный в срыве мобилизации"), или многочисленные расколы в нашем обществе (в значительной степени созданные российскими спецслужбами ) приведут к невозможности держать удар. Между тем путин может оказаться под внутренним (кланы) или внешним (Китай) давлением, в том числе вследствие нарастания экономических проблем в России и Китае (о двойственности китайской политики можно почитать здесь ). На российскую позицию могут повлиять разные асимметричные украинские действия. Подчеркну: в отличие от первого сценария переговоры будут вестись не на российских, а на западных условиях.

Но это не конец, а новое начало.

После подписания мирного соглашения обе стороны (Украина с помощью Запада, Россия с помощью Китая – ведь формально война завершена) начинают интенсивно готовиться к следующей войне, которая произойдет в среднем за 5 лет (минимум 3, максимум 7 – именно столько, по оценкам военных аналитиков) , нужно россии для восстановления способности, но темп зависит от объемов внешней помощи и других факторов).

Поскольку мирное соглашение ведет к снятию военного положения, проводятся демократические выборы, на которых побеждают новые лица, олицетворяющие курс на всестороннюю модернизацию, в то время как Зеленский ассоциируется с поражением и сходит с политической сцены (отказ от проведения демократических выборов в мирное время будет иметь на него еще хуже последствия).

За время подготовки к следующей войне у России есть шансы изучить ошибки 2022 года (и непременно их изучить), а у Украины есть шансы существенно модернизироваться (не только в техническом, но и в институциональном аспекте; в скобках также отмечу, что начинать стоит уже).

Дальше развилка:

В лучшем варианте этого сценария Украина настолько хорошо модернизируется, что россия опасается напасть, так что ситуация замораживается надолго по корейскому сценарию. Это не та победа, к которой стремится большинство, но такой сценарий дает нам неплохую долгосрочную экономическую и перспективу безопасности.

В худшем варианте Украина готовится слабо, и второе вторжение приводит к полному поражению и установлению пророссийского режима (см. первую и вторую Чеченские войны), наконец, ликвидацию суверенитета со всеми вытекающими последствиями 1920-1980 годов. Вариант этого сценария: в случае победы на выборах популистов вместо модернизаторов-защитников напугано перспективой Руины активное меньшинство выходит на Майдан. Не самый лучший вариант, но позволяет отвлечь худшее.

3. Победа

Украине удается убедить союзников, что поражение России является приемлемым сценарием (и даже желательным). Помощь резко растет до уровня, позволяющего успешно провести весенне-летнее контрнаступление, освободить Юг и Крым, значительно сократить линию фронта, заморозить оккупированную часть Востока до лучших времен и в таком формате выйти на переговоры на украинских условиях.

После подписания мира Украина вступает в НАТО и получает большие деньги на восстановление и модернизацию экономики. Победная Украина привлекает внимание мира в разных аспектах, в том числе инвестиционном. Безопасная ситуация благоприятна для экономического роста, разблокированные моря открыты для экспорта. Зеленский легко выигрывает демократические выборы победителем в войне. Между тем, российское поражение приводит к накоплению в России факторов, ведущих к политическим изменениям, как это бывало всегда в ее истории после военных поражений. Эти изменения (в мягком формате рефедерализации или в более вероятном жестком формате деколонизации ) делают невозможным следующую российскую агрессию.

Сценарий "Победа" наименее вероятен, поскольку предполагает тот уровень стратегического и переговорного мастерства, которого у Украины сейчас нет. В то же время, он единственный, который обеспечивает выживание правящей политической команды, и это хорошо, что интересы общества и политической элиты совпадают.

Джокеры

Всегда могут быть какие-то "черные лебеди" или даже "серые носороги" (давно ожидаемое событие). Например, путин может умереть, и возможная продолжительность сокрытия этой информации гораздо меньше, чем нужно для определения преемника и консолидации власти (никому в российской истории не удавалось это сделать быстрее чем за 3-4 года). Также многие джокеры спрятаны в рукаве китайского халата. Но делать ставку на такие события бессмысленно.

Трамп является эксцентричным и полностью непредсказуемым персонажем, поэтому существует ненулевая вероятность, что из-за некоторых факторов он вдруг развернется в сторону максимальной поддержки Украины. Но очевидно, что делать на это ставку так же бессмысленно.

Что делать Украине в 2024 году:

Сформировать образ победы и послевоенного мира (а также возможные сценарии поражения) и продемонстрировать его западным союзникам и партнерам, убеждая их в том, что наша победа – их победа, а наше поражение – их поражение. Усилить украинскую дипломатию на ключевых направлениях, усилить ее влияние через искусство, бизнес, международные сети общественных организаций и т.д. Привлечь на свою сторону западных интеллектуалов и общественных лиц. Максимально использовать силу украинской диаспоры, старой и новой. Отправить выразительное и четкое антиколониальное, антиимпериалистическое сообщение незападным странам. Согласовать желаемый сценарий и сформулировать запрос на ресурсы и механизмы, необходимые для его реализации.

Существенно увеличить украинскую способность: упростить условия предпринимательской деятельности, активно развивать государственное и частное производство вооружений и военной техники, начать реформу системы государственного управления, убрать из власти наиболее активных российских агентов, увеличить инклюзивность выработки политики, продолжить увеличение способности ВСУ через обучение, смену управленческих процессов и т.д.

Соблюдать единство и сплоченность украинского общества, не допускать расколов на основе российских информационных влияний. Фокусироваться на картине будущего Украины: победа, модернизация, демократия. Подстраховывать несостоятельные государственные институты гражданскими сетями.

Активнее влиять на общественные силы внутри России: местные элиты, национально-освободительные и регионалистские движения. Сформировать антиимперский блок порабощенных народов внутри Российской империи, оказав им всяческую помощь и фактически открыв второй фронт против Москвы. Максимально использовать стратегию косвенных действий, переносить войну на территорию врага с помощью доступного вооружения и средств.

(Детализация этих пунктов доступна соответствующим должностным лицам, публиковать неуместно.)

Что делать каждому и каждой из нас в 2024 году:

Держать голову холодной, помогать делать это другим. Помогать тем, кому сложнее: бойцам ВСУ, их родственникам, жителям прифронтовых зон, внутренне перемещенным, ветеранам.

Приобщаться к победе своими деньгами (донаты) и временем (волонтерство, участие в общественных командах, работающих на победу и т.п.).

Быть готовым к мобилизации прежде всего психологически, а также практически.

Не вестись на российские информационные вбросы, не распространять их. Помнить, что мир сложен, не черно-белый, в нем нет простых ответов на сложные вопросы.

Давать отпор попыткам власти ограничить демократию, остановить экономику, расширить коррупцию – из-за социологических опросов, петиций, волн в соцсетях (надеюсь, не дойдет до того, чтобы граждане были вынуждены нарушить ограничения военного положения и выходить на улицы).

Вычистить ту часть украинского пространства, за которую каждый и каждый из нас лично отвечает, а именно – собственный разум, то есть выбросить оттуда все наследие российско-советской империи: остатки коммунизма, тоталитаризма, колониализма, патернализма, закрытости, экономического дирижизма, комплекса неполноценности, советских. стереотипов и т.д.

Поддерживать украинское: товары, малых местных производителей, культуру, книги, независимые медиа и т.д.

Думать о других. Уважать. Спасибо.

В заключение: спасибо Вооруженным силам Украины за то, что пока имеем перед собой открытое сценарное пространство, в котором возможно разное будущее.

Еще раз хочу подчеркнуть: будущее не предопределено . Лучшие сценарии возможны, только нужно их воплощать, а не просто верить в лучшее.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net