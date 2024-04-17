Премьер Шмигаль ответил "это нецелесообразно" на петицию с призывом направить на армию деньги, выделяемые сейчас на марафон

Что целесообразно сделать с марафоном? Я бы предлагал следующее:

1. Отменить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2022 года "О реализации единой информационной политики в условиях военного положения", которое делает марафон "Единые новости" обязательным и безальтернативным форматом общественно-политического телевещания (по крайней мере, на государственном частотном) ресурсе).

2. Вернуть эфир трем каналам "Европейской солидарности", которые отключили на основании этого решения, потому что они не транслировали марафон. Если они, конечно, еще хотят иметь этот эфир.

3. Анонсировать день завершения марафона – например, 31 августа 2024 года. К этому времени все успеют подготовиться к переформатированию работы.

4. 31 августа 2024 в 23:59 прекратить марафон. А конкретнее:

— дать Общественному работать на своем Первом канале в собственном формате в соответствии с уставом и миссией в рамках бюджета НСТУ;

— Дать коммерческим вещателям делать все, что они хотят, со своими каналами за свой счет;

— Создать на базе государственного канала "Рада" круглосуточный информационный канал, пусть он называется "Единые новости", который будет официальным официозом, если это так нужно властям. И пусть работает в рамках бюджета канала Рада до завершения войны. Можно даже принять новое постановление о единой информационной политике в рамках канала "Рада". Затем закроем.

5. С 1 сентября прекратить финансирование коммерческих каналов-производителей марафона из бюджета.

6. Остаток денег, заложенных на производство контента для Единых новостей на 2024 год, распределить на открытых конкурсах (например, через Украинский культурный фонд) как гранты на производство общественно важного контента – документальных фильмов, просветительских программ, материалов о войне и т.д. Чтобы эти деньги могли претендовать все состоятельные производители на рынке, а не только пять коммерческих компаний и Общественное. Контент можно показывать на Совете, Общественном или других желающих каналах, если им не хватает контента собственного производства.

7. С нового 2025 года закладывать в бюджет (небольшие) деньги на столь открытые конкурсы.

Все.

Общественное будет Общественным, государственное – государственным, частное – частным. Все будут делать новости и токшоу, которые будут транслировать каждый на своем канале. Языковые будут спасать или позорить каждый свой бренд. Люди будут смотреть то, что захотят или не будут смотреть ничего. Если кто-то из вещателей съедет с катушек и начнет работать против национальной безопасности, закон о режиме военного положения дает властям право индивидуально разобраться в такой ситуации (см. Наш, Первый независимый, Ukrlive). И все будет целесообразно.

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