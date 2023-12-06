Проблематика сейчас на войне.

Мы мало уделяем внимания индивидуальной подготовке. Я сейчас не о том, что у нас ее нет или ее недостаточно. Ее достаточно с точки зрения ведения войны XX столетия, даже больше.

Что должен уметь боец?

Слушать командира, уметь разбирать и собирать оружие, быть осведомленным о прохождении возможных препятствий, уметь стрелять в направлении противника, уметь оборудовать окоп, блиндаж, бросить гранату, быть знакомым с личным штатным оружием и средствами индивидуальной защиты, иметь знания о тактических действиях отделения, уметь оказать себе и товарищу элементарную медицинскую помощь, чтобы не умереть в первые пару часов после ранения, пока подтянется эвакуация и т.д., добавьте, если что-то пропустил.

Все эти знания и навыки боец приобретает поверхностно, потому что:

А) Нет достаточно времени на такое обучение. Чтобы все это изучить и реально получить навыки, нужен год (вот здесь спорят о шести или трех месяцах), а не два месяца, но и двух месяцев нет. Такое обучение сверхсложно для организации его в условиях войны. Раньше базовые навыки должна была давать срочная служба, но она прекратила выполнять эти функции еще при Советском Союзе, а в Независимой Украине вообще скатилась в трудовые бригады. Начались небольшие изменения с 2014 года, и они набирали обороты вплоть до 2022 года, но все равно не отвечают условиям современной войны.

Б) Согласно еще советским практикам, боец должен получить большинство практических навыков, находясь в подразделении, где будут опытные командиры, сержанты, которые смогут его доучить.

Все это рассчитывалось на боевые действия с участием крупных соединений, где роль одного бойца играла мало, ведь война велась большими массами людей и результат зависел от количества.

В условиях современной войны, когда со стороны россиян и нас используются современные средства разведки, БпАК, ударные дроны, средства ПТРК с телевизионными камерами, современное ракетное вооружение, высокоточные виды оружия, авиация, дистанционное минирование, когда на поле боя можно рассмотреть каждый метр земли, когда большие скопления войск поражаются за минуты, когда невозможно подъехать даже одной машиной к переднему краю, потому что есть десятки средств современного дистанционного поражения и наблюдения, когда к позициям нужно пробираться километры пешком – средством выживания становится рассредоточение.

Рассредоточение означает, что двигаться на поле боя и держать позицию выгоднее парой или небольшой группой, что сейчас и происходит с обеих сторон.

И здесь возникает вопрос индивидуальной обученности бойцов. У нас возник вопрос, что бойцов обычной пехоты нужно тренировать к автономному выживанию в условиях боя от трех дней до недели. А это меняет все возможные принципы индивидуальной подготовки, подходов к оборудованию, средствам связи, средствам наблюдения и тому подобное.

И это не только у нас, у россиян тоже.

Представьте себе полосу в два километра протяженностью и километр шириной, которую держит 20-50 человек в индивидуальных окопах или траншеях, которые перемалываются "артой", "дронами" и находятся под постоянным наблюдением противника. До которой еще нужно дойти 4-6 км пешком. Чтобы ее прикрыть от "арты", нужна контрбатарейная борьба, чтобы ее прикрыть от "дронов" со сбросами или ФПВ – нужны средства РЭБ, чтобы прикрыть ее от танков – нужны средства ПТРК, удаленные от позиций и мобильные артиллерийские расчеты и сотни разведывательных и ударных дронов.

И вот эти бойцы должны быть обучены выживать в этих условиях до недели, пока их не сменят новые супермены. А суперменов нет и не будет, потому что их нужно готовить. Индивидуальная подготовка теперь должна выйти на столь высокий уровень, что пехотинец должен овладеть, частично конечно, навыками спецназа, полярника, сапера, медика, связиста, разведчика, корректировщика артиллерии и РЭБовца, и еще обычного пехотинца. А по возвращению еще нужно и рапорт написать.

Я описал очень упрощенно и обобщенно, но в целом проблематика, по-моему, поняла.

Мы должны кардинально изменить подход к индивидуальной подготовке. Мы должны готовить людей к автономному выживанию на поле боя, чтобы боец продолжал выполнять боевое задание, понимая алгоритмы, по которым он должен действовать в разных условиях, разной боевой обстановке и т.д.

Индивидуальная подготовка должна стать более важной, чем подготовка отделений, отделений чем взводов, взводов чем рот, батальонов, чем бригад и т.д.

Я не уверен, что мы сейчас готовы к этому, потому что нужно преступить советскую ментальность, где человек всегда был только винтиком, а расчет производился на большие массы людей.

Но в эпоху "дронов": либо мы сделаем это – либо проиграем.







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