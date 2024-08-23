Итак, что изменилось у россиян после начала Курской офензивы.

1. На вопрос "В какой мере Россия достигла результатов СВО" 34% говорит, что достигла и 58% – не достигла. Три месяца назад было 39 и 46% соответственно.

2. Вопрос, "что вам важнее: прекращение боевых действий или содержание территорий": 58% – прекращение боевых действий, 33% – содержание территорий, 9% затруднились ответить. В мае было 46, 40 и 14% соответственно. При этом мы видим четкое изменение позиций поколения 35-44 года в сторону большей антивоенной позиции. Впервые эту тенденцию мы увидели год назад, но неудачное контрнаступление, удачные действия россиян на фронтах и, главное, мне кажется, потеря страха мобилизации, эти настроения отбросили назад. Сейчас снова можем говорить, что это поколение все больше "демилитаризуется" (66% за прекращение боевых действий, 27% против и 7% не определились).

3. Ключевые изменения произошли в понимании потерь россиянами. 40% полагает, что потери превышают 100 тысяч человек, и это при том, что в мае так думали только 28%. Проще говоря – наконец, до россиян (практически половины) начинают доходить реальные потери этой войны.

4. На вопрос "Нужны ли переговоры", 66% говорит утвердительно, против переговоров 29%. При этом уже садиться за стол переговоров хочет 42%, 26% после получения контроля над Киевом и еще 7% считает, что никогда не нужно садиться за стол переговоров (последние два пункта – самый упрямый электорат, который два с половиной года назад составлял примерно 22-23%, то есть за время войны он вырос примерно на 10%), еще 18% говорят, что для переговоров нужны еще какие-то дополнительные условия.

5. Резко упал уровень доверия к Шойгу, которому доверяет 33%, а не доверяет 59. Новому министру обороны Белоусову доверяет 51 и не доверяет 16% (у других нет ответа). Кадырову доверяет 54 и не доверяет 36%. Патриарху Кириллу 49% доверяет и 41% не доверяет. Медведеву 40% доверяет и 52% не доверяет.

6. На вопрос, жив ли Пригожин 47% считают, что жив, 37%, что мертв, еще 16.% не знают, что ответить. При этом доверяет Пригожину 48% и не доверяет 34%.

7. Что касается деятельности нового министра обороны Белоусова, то, несмотря на большую информационную накачку, он так и не "улетел". На вопрос, улучшилась ли с его назначением ситуация в ВПК, положительно отвечает 44%, ничего не изменилось 32%, ухудшилась – 5%. Коррупция в армии: ситуация улучшилась – 29%, ничего не изменилось 36%, ухудшилась – 10%. Другими словами – Белоусов не стал народным героем, несмотря на старания пиарщиков.

Главный вывод: на фоне Курска, россияне несколько более прагматично стали смотреть на ситуацию в целом и более трезво оценивать потери и возможности. К сожалению, их главная вера – вера в неограниченность собственных ресурсов для победы не сломлена. Но главное – система начинает терять поколение 35-45. Если следующая волна покажет закрепление этой тенденции – это базовый отрицательный сигнал для всей российской системы власти.

Оригинал

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net