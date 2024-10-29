Удивляет, что мнение о том, что "войны нового типа" НЕ ВЕДУТСЯ по канонам и шаблонам "операции Багратион" 1944-го года, еще кому-то непонятно

Украина, в лице ее высшего военно-политического руководства (в большей степени, конечно, военного), почему-то решила избавиться от удачных и достаточно эффективных децентрализованных методов ведения войны, как это было в 2022-м и частично 2023-м годах (ну или как это называют в западном военном искусстве – оперативной доктрины ведения боевых действий) и вернулась к банальным постулатам войны "от рубежа до рубежа", согласно канонам старой, доброй советской "военной школы".

И даже спланировала, организовала и провела, причем, "почти в прямом эфире", в этой канве неудачное наступление в 2023 году, на одном из операционных направлений.

И теперь пытается, в отличие от удачного, начального этапа войны "оборонять каждый клочок", именно в той стратегической парадигме, которую навязал нам противник.

Результаты этих изменений мы и наблюдаем сейчас.

Я все понимаю, что потеря территорий плохо отражается на политическом имидже власти и в социально-психологическом смысле, на состоянии самого населения. Особенно тогда, когда речь идет о более или менее значительных населенных пунктах или территориях.

Но, как оказалось, отказ от асимметричных, децентрализованных форм и методов организации и ведения боевых действий, где, по сути, сам процесс управления скорее напоминает обеспечение взаимодействия между активно маневрирующими мобильными юнитами разного вида и масштаба, в рамках единого замысла и цели, чем управление боевыми действиями путем отдачи боевых приказов в стиле "пойди туда и захвати то и то...", или "стоять до конца" с достаточно "мутными" тактическими или оперативными целями, привела к более глубоким изменениям в структуре войска, чем просто "ухудшение его" методологии действия".

По сути, ВСУ снова превратились в "мини-СА", с "жестким контролем и субординацией" в боевом управлении, особенно в звене "батальон-бригада", с "планомерным" и "канонически-советским" методом организации и ведения боевых действий , ну разве что... "с дронами".

По-моему, это – ошибка.

Пример?

Авдеевка, Угледар, Селидово и дальше "по списку"...

Классика жанра – упрямая оборона населенного пункта, обход по флангам, приказ – "стоять до последнего", почти необратимое перерезание противником тыловых коммуникаций, прорыв с полуокружения...

Ко всему этому, добавляются, скажем так, "не совсем удачные решения" относительно существующей структуры войска, причем, как в функциональной сфере, так и просто в организационно-штатном отношении. Только одна история с Территориальной обороной, в этом отношении чего стоит. И этот список можно продолжать...

Единственная попытка, выйти из этого "тупика" на оперативном уровне, предпринятая нашим военно-политическим руководством в течение последнего времени, организация и проведение "нелинейной" Курской операции, с вторжением на каноническую болотную территорию – немного улучшила ситуацию (потому что, на самом деле, она этим летом -осень могла быть куда как хуже, чем прорыв противника к Осколу, падение Угледара и Селидова).

Однако в общем (стратегическом) смысле это не изменило ситуацию. Российское командование смогло найти силы и ресурсы – "и туда, и сюда". Пока...

Нужна та же – изменение стратегической парадигмы в нашу пользу, в первую очередь – за счет системных изменений в управлении ВСУ, как фундамента всех СОУ. Хотя, конечно, и другие пути, например, увеличение объемов военно-технической помощи со стороны союзников – нам не помешают, мягко говоря.

Меня удивляет, что мнение о том, что, так называемые "войны нового типа" НЕ ВЕДУТСЯ по канонам и шаблонам "операции Багратион" 1944-го года, еще кому-то непонятно.

Нас, пока, "спасает" тот факт, что кремлевский режим, во многом, оказался симулякром и не таким уж "ресурсно необъятным", в определенных сферах, как ему самому казалось.

Поэтому это непрерывное давление, в стиле "дайош Берлин", на самом деле, дается ему тяжеловато. И чем дальше – тем степень тяжеловатости для него растет...

Но в смысле, дальнейшего ведения войны, я бы на месте нашего военно-политического руководства не положился бы исключительно на принцип "они сдохнут раньше, чем сдохнем мы...", ибо этот метод является ЗАВИСИМЫМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от внешнего фактора, на который мы, сами по себе, мы можем воздействовать только ОГРАНИЧЕННЫМ образом.

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