Как меня учили в военном университете на двух кафедрах, как меня учили на кафедре экономической безопасности в международном университете, как меня учили в Карпенко-Карого, а до этого еще в школе и садике – надо прорабатывать минимум три сценария – Худший, Средний, Лучший.

Почему три? Ибо больше сценариев событий сложно отработать, проанализировать, контролировать. А исходя из трех, вы можете делать гибкую планировку.

Худший мы почти прошли. Это уничтожение Украинского государства, Нации, полное уничтожение институтов. Что значит – почти? Потому что РФ не поменяла свою стратегическую цель и будет пытаться ее осуществить. Для нас такой сценарий означал бы гибель, а для стран Запада восстановление нового Советского союза с пополнением Российской армии наиболее профессиональными военными в Европе, умеющими воевать, знающими тактику современной войны, обладающими знанием применения советских и натовских видов вооружения, оперативных умений и т.д.

Напомним, что в Крыму 70% украинских военных перешли на сторону РФ, 90% СБУ, а на оккупированных территориях создали два армейских корпуса из граждан РФ. Поэтому в случае захвата Украины и подавления сопротивления Россия создала бы самую эффективную армию в Евразии. Россия 24 февраля 2022 года где-то так и видела ситуацию. И теперь не теряет надежды уничтожить Украину и угрожать НАТО с наших территорий.

Сценарий средний. Мы стабилизируем линию фронта, уничтожаем все возможные НПЗ РФ, их инфраструктуру где мы можем, производим несравнимые экономические потери для РФ, замораживаем войну, ведем сепаратные переговоры. Этот сценарий работает только при включении партнеров. Украина вступает в НАТО без отвоевания оккупированных территорий Альянсом. Украина развивает свой ВПК, становится милитаризованной страной с обязательной военной повинностью для всех граждан, как Израиль, развивает собственную экономику и становится неприступным форпостом.

Сценарий самый лучший. Путин умирает, в РФ черные лебеди, коллегия ФСБ умирает одновременно, в РФ гражданская война, толпы беженцев атакуют Страны Европы, Беларусь и Украину. Ядерное оружие бесконтрольно, каждый местный царек захватывает власть в регионе. Хаос, революция и все, как мы любим. Силы обороны строят стенку от эмигрантов из РФ.

Рассматривать вступление НАТО в войну в среднесрочной перспективе я не хочу, потому что это ядерная война, и здесь все прогнозы разбиваются о ядерные удары и уничтожение человечества. Здесь РФ и играет.

И вот проблема в том, что все эти сценарии долгосрочны, трудны с большим количеством потерь для Украины.

Чтобы победить, мы должны поменять качество госуправления, эффективность распределения ресурсов, подходов к военному планированию и перевести Страну соответственно цитаты Черчилля в состояние "Кровь, тяжелый труд, слезы и пот".

А это значит заняться собственной оборонкой, милитаризовать Государство, сделать всеобщую воинскую повинность для всех граждан, а не отмену срочной службы, и превратить страну в высокоэффективный, агрессивный механизм, который еще и при Голодоморе взыщет репарации.

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