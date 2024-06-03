Главными критериями оценки результатов боевых действий должно быть только две вещи: количество уничтоженного врага и сохранение своего личного состава

Местность, точки на карте – это просто инструменты командира, так же как вооружение и боеприпасы, для того, чтобы лучше выполнять задачи.

Наши войска должны получить тактическую гибкость и самостоятельность в решениях на определенном рубеже. Тот же Mission Control. Командиры, которые могут лучше всего управлять боем, овладевать хаосом войны, должны получать наибольшие ресурсы, людей и средства поражения.

А у нас самые большие ресурсы получают не самые эффективные, а те, кого больше любят какие-то генералы, командующие, знакомые знакомых, политические руководители. То есть у нас отсутствуют профессиональные критерии оценки к определению успеха командиров и отсутствуют профессиональные к ним требования.

Вместо поиска эффективных лидеров, у нас ищут тех, кто готов послать на ноль весь личный состав, и кто никогда не переживает за людей, потому что все всегда должно быть на словах напряженно-контролируемо.

У нас ставят задачи по точкам на карте, и спрашивают про точки на карте, и искусство составления доклада стало гораздо более важным, чем искусство уничтожения врага.

Именно поэтому фактически отсутствует профессиональный подход к организации войны в большом масштабе, война в высших штабах превратилась в бюрократический процесс, стрелочки и линии на карте.

Потому успешные модели организованных военных соединений, которые у нас созданы, мы не масштабируем. Мы масштабируем, к сожалению, во многих случаях очень неэффективную практику войны. У нас отсутствует профессиональный подход к войне на всех уровнях командования. И это больше всего раздражает тех эффективных людей в армии, которые дают результаты на войне, уничтожают основную массу врага и спасают от лишних потерь наших бойцов.

Если кто-то хочет побеждать, на должности командиров батальонов, бригад, ОТУ, ОСГВ должны назначаться лидеры, которые планируют и воплощают ликвидацию врага с минимальными потерями своих. И таких лидеров у нас в силах обороны достаточно, чтобы мгновенно сменить всех карьеристов и приспособленцев.

Оригинал

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net