Уже очевиден абсолютно бестолковый и вредительский подход к "деколонизации", который заключается в том, чтобы постепенно отдать России всю тему победы над нацизмом. Мы скоро придём к тому, что во Второй мировой войне украинцы сражались только в рядах УПА. А из захваченных городов нацисты сами ушли. Передумали просто!

Что будет дальше – вполне очевидно. На первых же выборах после войны будет откат, новый виток скандалов и раздрая. Очень похоже на чью-то политическую заготовку, которая играет против страны.

Второе. Как дополнение к упомянутой выше дурости, присутствует явный курс на "деколонизацию" всего научно-технического наследия, созданного украинцами в советский период. Кто-то до ужаса смышлёный решил и этот пласт Кремлю подарить.

Например, переименование в Одессе проспекта Академика Глушко (уроженца и почётного гражданина города) в проспект Ярослава Мудрого – это нечто, требующее очень серьёзного объяснения, как по мне. Чтобы что?

Мы стесняемся одного из самых известных конструкторов ракетных двигателей в мире? Мы стесняемся, что украинцы и выходцы из Украины во многом построили ВСЮ советскую космическую программу? Или мы стесняемся, что живущий в Москве сын академика подрядился в миссионеры и повадился после 2014 г. ездить в Донецк? Да пусть горит в аду.

Это вопрос масштаба и уровень планки, которую мы себе ставим. Именем Ярослава Мудрого можно назвать всё, что угодно. И это не требует никаких душевных усилий. Это очень достойное имя, один из самых великих деятелей нашей истории. Но когда с помощью этого имени вымывается то, что украинцы сильны в науке и технике, где мы должны кровь из носу вернуть позиции – это же зло, разве нет? Или те достижения – уже не ценность?

Кто-то явно заражён идеей загнать Украину в узкие рамки "аграрной сверхнедодержавы" без традиций и, соответственно, без будущего.

Пора уже осознать: когда общество/страна не переосмысливает, а просто отдаёт что-то своё, заработанное потом и кровью – оно/она отдаёт не набор басен о прошлом, а людей и территории.

Сначала в ментальном, а потом и в физическом смысле.

Мы уже имеем трагический пример Крыма. Украина отказалась от Крымской войны 1853-56 гг., полностью подарив её России. Хотя это была война, которую вытянул на своих плечах украинский народ – от Одессы и Шостки до Луганска. Тому масса доказательств. Москва же с 1954 года разворачивала миф о Севастополе как о "городе русских моряков". А в Киеве даже после 2014 г. не воспротивились.

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