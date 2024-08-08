Происходящее сейчас наиболее подходит под наше израильское определение "Ме-Хуц ле-Куфса", в переводе – разрыв шаблона

Не без любопытства наблюдаю за тем, как россиян корежет от того, что они не понимают, как подавать информацию о происходящем в Курской области.

Все эти более двух лет они приписывают все успехи украинцев или себе, что они сами себе сбивают самолеты, или сами решают откуда-то отступить, или на случайные стечения обстоятельств, вроде обломков успешно сбитого беспилотника, от которого, правда, сгорела половина НПЗ, но же сбитого. Корабли сами тонут, самолеты сами падают, все же крутится, крутится, "СВО" идет по плану и тому подобное. Главное – не показать субъектность украинцев и максимально унизить Киев, что логично, ведь "террористический режим нацистских комаров-наркоманов" не может топить крейсера, сбивать бомбовозы, уничтожать нефть и т.д.

А вот события в Курской области уже никак не спишешь ни на "бандформировании", ни на случайные стечения обстоятельств, ни на жест доброй воли.

Уверен, что замедленная реакция Кремля на происходящее связана с тем, что нет понимания, как реагировать. Вторжение или нет? ОДКБ или нет? Совбез ООН или нет? Законность границ или нет? Война с Украиной или нет? И еще много вопросов.

Российские войска в том самом кровавом заповеднике войны, который Москва создала на территории Украины, где-то могут быть убоги, где-то неэффективны, где-то наоборот показать результат, но всегда главное — шаблонность. Россия привыкла действовать шаблонно, и это для нее тепличное состояние.

Происходящее сейчас наиболее подходит под наше израильское определение "Ме-Хуц ле-Куфса" или, если переводить не буквально, а передавая смысл – разрыв шаблона.

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