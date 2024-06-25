Сначала внедрение фундаментальных реформ, где не может быть компромиссов, а затем поиск компромиссных решений, выгодных не только ЕС, но и Украине

Несколько форсайтов (исследований будущего), проведенных в последние полтора года, были сфокусированы на ключевых факторах успешной европейской интеграции Украины. Список этих факторов выглядит следующим образом.

1. Верховенство права – очевидный фактор номер один, ключ к успешной евроинтеграции. Возможность получить членство в ЕС как приз за победу, а не как признание факта проведенных реформ является напрасной надеждой определенной категории украинских политиков.

2. Сохранение и развитие микро, малого и среднего бизнеса в процессе евроинтеграции – фактор номер два, и он на первый взгляд не очевиден. Почему так? Ибо ММСБ является единственным способом создания независимого среднего класса, являющегося единственным источником запроса на демократию, на хорошее образование и на инновации (ни олигархам, ни люмпенам ни одна из этих трех вещей не нужна).

У нас воспринимают ММСБ как источник налогов, но его главная социально-экономическая роль совсем другая. Кроме того, ММСБ является инструментом поддержки социальной сплоченности, борьбы с бедностью (а мы все еще очень бедная страна), регионального развития и т.д. Без развитого ММСБ страна превратится в сэндвич из олигархических групп и бедных наемных работников, которым раздают деньги за "правильное" голосование на выборах. Убить ММСБ быстрым бездумным введением жестких регуляций очень легко. Но потом Евросоюз получит большой аналог Венгрии и вряд ли будет рад.

3. Экономическая свобода – очевидный фактор. По состоянию на начало полномасштабного вторжения Украина занимала 130-е место по мировому рейтингу экономической свободы. У такой страны просто нет шансов.

4. Демократия – очевидный фактор. Значительная часть украинской экономики постиндустриальная, где основным источником создания добавленной ценности является человек. Уход от демократии будет означать, что эти люди не захотят здесь жить.

5. Человеческий капитал – самая сложная проблема. Она состоит из эмиграции и иммиграции. Эмиграция – возвращение уехавших, а их решение формируется факторами безопасности, восстановления инфраструктуры и экономической свободы. Иммиграция – сложный комплекс четырех проблем: снова экономическая свобода (Украина является магнитом для талантов со всего мира или сливным бачком для неудачников), иммиграционная политика (кого хотим мы, а не кто хочет нас), мощность языка и культуры как фактор обретения украинскости, а также инклюзивность, открытость общества к тем, кто избрал для себя стать новым украинцем.

Евроинтеграция Украины – это улица с двусторонним движением: не только Украина вступает в ЕС, но и ЕС вступает в Украину. Иначе процесс не будет успешным. Примером является завершившаяся провалом 20-летняя история евроинтеграции Турции, и обвинять в этом только турок и тем более лишь персонально Эрдогана означает не видеть сложности процесса.

Вот почему должна быть четкая последовательность действий: сначала внедрение фундаментальных реформ (вроде верховенства права), где не может быть никаких компромиссов, а затем поиск сложных компромиссных решений для нахождения такой регуляторной формулы, которая была бы взаимно выгодна Украине и ЕС.

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