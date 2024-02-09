Если вам показалось, что смена правительства и его председателя – это о большой политике, если вам показалось, что смена одного Ираклия на другого – это в определенной степени если не смена курса, то по крайней мере корректировка, если вы по привычке восприняли эту новость как нечто важное – смена правительства! – то вы ошибаетесь. В этом решении нет никакой политики. Ни большой, ни маленькой. Вообще никакой.

Причиной смены премьер-министра не стала необходимость смены назревшего курса – Ираклий Гарибашвили никакого курса не определял, поскольку для этого у него не было ни достаточно мозгов, ни необходимых для этого полномочий.

В Грузии политику определяет глава правящей партии, миллиардер Бидзина Иванишвили. Местный Коломойский. Только хуже – в Украине таких Коломойских было десять штук, а здесь один-единственный. К тому же страна меньше Украины в десять раз. Иметь состояние в $6 млрд в стране с 3,7 млн населения – это совсем не то, что в 40-миллионной.

В общем, Ираклий Гарибашвили ничего не решал и поплатился своим постом, вероятно, из-за персональной ошибки.

В незапамятные времена, когда Бидзина Иванишвили еще не занимался политикой, не появлялся на телеэкранах и был живой легендой, рассказывали, что он дает своей челяди возможность заработать, но никогда не прощает свинства. И если кто-то из окружения Иванишвили проявлял слишком здоровый аппетит, то его без сомнений выбрасывали из ближайшего окружения вождя.

Вероятно, это произошло и сейчас. Дело в том, что в сентябре прошлого года премьер-министр отправил в США своего сына, студента Университета Пенсильвании, чартерным авиарейсом. То есть сын Ираклия Гарибашвили летел в арендованном папой самолете один, как сын арабского шейха.

Это было настоящее свинство без границ. Слишком свинское свинство, чтобы Иванишвили его не заметил.

Словом, история получилась крайне некрасивая и, как утверждают СМИ, стала причиной, по которой максимально лояльный Бидзине премьер-министр попал в немилость.

А будет ли какое-нибудь изменение от этого? Возможно. Не более чем вдруг завтра Зеленский займет пост Ермака, а Ермак – Зеленского.

Кстати, что по этому поводу думает президент Саломе Зурабишвили? А ничего не думает. Президент в Грузии с 2013 года – церемониальная фигура почти без прав и полномочий. К тому же она вышла из подчинения олигарха, пытается выглядеть более или менее самостоятельно, из-за чего полномочий у нее больше не становится.

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