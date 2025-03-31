Что у нас не так с "культурным наследием"
Сергей Дахновский
член Совета Комитета по недвижимости и инфраструктуре Ассоциации юристов Украины, партнер компании JN Legal
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