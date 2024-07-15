Война продолжается, но у украинцев так и остается очень странное, мягко говоря, представление о развитии ситуации

Год назад 90% были против "принудительной мобилизации" (будто бы какая-то еще) – и при этом 84% рассчитывали на "возвращение всех территорий" (данные КМИС и "Передовых инициатив").

Теперь (свежие данные Центра им. Разумкова) 46% убеждены, что уклоняться от войска "не стыдно" (еще 25% "не уверены" – по сути, 3/4 не считают необходимым воевать за свою страну), но при этом 75 % "не готовы уступить территории ради мира".

То есть, на 3-м году Великой войны где-то трое из четырех уверены, что четвертый не просто должен воевать, а должен отвоевать обратно им все территории. Ну, или еще как-нибудь все так устроить, чтобы без мобилизации.

Хотя стоит отметить, что больше всего осуждают ухилянтов пожилые люди — 37%. То есть те, кто уж точно не может быть мобилизован. Однако не будем забывать – у нас война уже 11 лет идет и часть этих "стариков" уже отвоевала свое. Кроме того, этот пункт представляет мнение и женщин – как вдов и матерей погибших, так и матерей и бабушек нынешних искателей убежища в Европе. То есть это очень неоднородные 3/4.

При этом 69% уверены, что французы, немцы, эстонцы, британцы должны прийти и свалить Россию, пока от половины до 3/4 украинцев "не стыдно быть уклоняющимся". В смысле Украина сможет победить (и вернуть территории), если Запад "поможет человеческим ресурсом". Чем именно убеждать рядового Андре, Эндрю и Андриса бросать отлаженную на его же налоги жизнь в родной стране и идти убивать и умирать в украинских степях, я предполагаю, респонденты не представляют.

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