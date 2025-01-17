Насколько проблема серьезна

В ноябре 2024 года Европейская бизнес-ассоциация, объединяющая более 1000 украинских компаний, провела исследование рынка труда . 71% опрошенных компаний ответили, что им не хватает работников. Хотя 87% повысили зарплаты.

Тогда же Институт экономических исследований обнародовал свой опрос , где доля предприятий, назвавших нехватку рабочей силы помехой, возросла с 57% до 64%. И в перечне препятствий для ведения бизнеса такой пункт как "нехватка рабочей силы" поднялся на 1-е место и обошел такую причину как "опасно работать". То есть во время горячей фазы войны большинство опрошенных компаний проблему с кадрами назвали большей проблемой, чем российские ракеты.