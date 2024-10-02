Многодетная семья у большинства (и у государства в первую очередь) ассоциируется с бедностью, заброшенностью и выживанием на социальную помощь. А многодетная мать – это, соответственно, в воображении общества (и госструктур) женщина среднего возраста, замученная, неработающая и беспомощная в социально-экономическом плане. Множество раз я оказывалась в ситуациях, когда разрываю шаблон. Но пока шаблон существует, эта модель остается непривлекательной, никто не хочет оказаться в статусе нищих и нуждающихся.

У этой стигмы есть глубинная причина, на мой взгляд, связанная с нашей историей прошлого века. Что было с большими семьями во время голодоморов и воен? Сколько представителей больших семей выжили? Общество, заточенное на выживание, хорошо усвоило, что большая семья – риск для всех ее членов. Эти вещи, возможно, не проговорены. Как и другие наши травмы, они нуждаются в изучении.

Если двигаться по женской линии назад во времени, то я первая в этой линии за 100 лет, у которой больше двух детей. Три поколения женщин до меня стояли в шпагате между детьми и работой, и с каждым поколением этот шпагат только усиливался. Я тоже должна стоять в нем, но много лет назад приняла для себя решение, что не буду выбирать между детьми и профессиональным развитием, потому что хочу и то, и то.

Для того чтобы не выбирать, а в идеале еще и избежать позы шпагата, нужны условия. Если общество и государство хочет, чтобы условная среднестатистическая женщина родила более одного ребенка, создание этих условий должно быть краеугольным камнем государственной политики. Это огромный перечень всего, от социальной инфраструктуры до законодательной защищенности соло мам, например.

С советских времен нам остался в наследство еще один баг. Мы, в целом, общество не слишком дружественно к детям и не детоориентировано. Дети – это обуза, такая у нас общественная прошивка. А еще дети – проблема их родителей. Эту прошивку также нужно менять. Мне удалось трансформировать собственный опыт в уверенность в том, что дети не являются ни обузой, ни проблемой.

Но даже не все люди, имеющие собственных детей, считают так же. Если не будем работать с этой ментальной волкой, то цифры демографической стратегии еще могут и окажутся слишком оптимистичными.

И напоследок. Дети – это ответственность. Иногда эта ответственность бывает тяжелой и изнурительной, а иногда легкой и приятной. Важно не ломать копья в спорах, а стать обществом, где люди вырастают с осознанием, что такое ответственность, а также с высоким уровнем сопротивляемости. Может, это и звучит просто и наивно, но на самом деле это задача со звездочкой.

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