28 июня 1996 года Верховная Рада Украины от имени Украинского народа – граждан Украины всех национальностей, выражая суверенную волю народа, опираясь на многовековую историю украинского государства и на основе осуществленного украинской нацией, всем Украинским народом права на самоопределение, заботясь об обеспечении прав и свобод человека и достойных условий ее жизни, заботясь об укреплении гражданского согласия на земле Украины и подтверждая европейскую идентичность Украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины, стремясь развивать и укреплять демократическое, социальное, правовое государство, осознавая ответственность перед Богом, собственной совестью. грядущими поколениями, руководствуясь Актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, одобренным 1 декабря 1991 всенародным голосованием, приняла Конституцию – Основной Закон Украины.

День Конституции – единственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Для Украины этот документ имеет важное значение, его принятие стало исторической вехой в утверждении государственной суверенности Украины.

Международное сообщество признало Конституцию Украины одним из самых демократических в мире.

Основополагающим принципом правового демократического государства является принцип верховенства права, закрепленный ст. 8 Конституции Украины. Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей. Нормы Конституции являются нормами прямого деяния. Обращение в суд для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина непосредственно из Конституции Украины гарантируется.

В одном из своих решений Конституционный Суд Украины указал, что основа верховенства права признается и действует в Украине, как указано в статье 8 Основного Закона Украины. Суд понимает принцип верховенства права как главенствующую роль права в обществе. Этот принцип обязывает государство воплощать его в правотворческую и правоприменительную деятельность, в том числе законодательные акты, которые в своем содержании должны содержать такие идеи, как социальная справедливость, равенство и свобода.

Проявлением принципа верховенства права является то, что право не ограничивается только законодательством как одной из его форм, но также распространяется на другие регуляторы социального характера, в частности, находит свое выражение в нормах морали, традициях, обычаях и т.п., определенных обществом и легитимными в его осознании, сформировавшемся через уровень культурного развития общества. Все указанные элементы объединены качественной характеристикой, отвечающей идеологии, формируемой на основе справедливости, идеи права, которые нашли свое закрепление в рамках Конституции Украины.

Согласно требованиям ст.1 Закона Украины "О Конституционном Суде Украины"(3), Конституционный Суд Украины является органом конституционной юрисдикции, который обеспечивает верховенство Конституции Украины, решает вопросы о соответствии Конституции Украины законам Украины и в предусмотренных Конституцией Украины случаях другим актам, осуществляет официальное толкование Конституции Украины, а также другие полномочия в соответствии с Конституцией.

По мнению ученых, толкование Основного закона играет важную роль, поскольку его нормы всегда условны, то есть та же норма при различных социально-политических и правовых условиях может иметь другую смысловую нагрузку и не согласовываться с другими положениями Конституции.

Согласно требованиям ст. 150 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, кроме раздела I "Общие положения", раздела III "Выборы. Референдум" и раздела XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины", предварительно одобренный большинством конституционного состава Верховной Рады Украины, считается принятым, если на следующей очередной сессии Верховной Рады Украины за него проголосовало не менее двух третей конституционного состава Верховной Рады Украины.

С момента принятия Конституции Украины ее текст несколько раз менялся.

2004 год

Украина стала парламентско-президентской республикой.

2010 год

В Украине президентско-парламентская форма правления. Специально созданная Конституционная ассамблея работает над разработкой новой Конституции.

2014 год

Верховная Рада поддержала возобновление редакции Конституции в 2004 году. Украина снова стала парламентско-президентской республикой.

2016 год

Внесены изменения в Конституцию Украины относительно реформы правосудия, закреплено создание Высшего антикоррупционного суда, Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности и местных окружных судов, реорганизации Высшего совета юстиции в Высший совет правосудия.

2019 год

Дополнена преамбула Конституции словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

2020 год

Внесены изменения в ст. 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов.

2021 год

Попытки внесения изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти. Проект изменений в Конституцию Украины должен реализовать положения и принципы Европейской хартии местного самоуправления, принципы субсидиарности и окончательно закрепить реформу децентрализации.

2022-2024 гг.

Внесение изменений в Конституцию Украины в период действия военного положения запрещено. Ст. 157 Конституции определено: "Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения".

Учитывая вышеизложенное, с момента принятия текст Конституции пытались переписать под те или иные политические интересы. Основной Закон превращался в предмет политических торгов.

Новейший конституционный процесс связан с сохранением и восстановлением украинской государственности. Поэтому важно уберечь Основной Закон независимой Украины от возможных посягательств.

Внесение изменений в Конституцию Украины осуществляется согласно п. 1 ч. 1 ст. 85 Конституции Украины в пределах и порядке, предусмотренных Разделом XIII Конституции. Эта норма императивна и не содержит оговорок относительно применения других положений. Порядок внесения изменений в Конституцию Украины определяется в Разделе XIII. Он направлен на обеспечение как стабильности конституционного строя, так и динамики его развития с учетом постоянно меняющихся общественных потребностей. Анализ норм этого раздела дает основания утверждать, что Конституция Украины относится к "жестким".

В то же время, история нашей Конституции отмечена постоянными вызовами и попытками найти правильный баланс полномочий между Президентом Украины, Кабинетом министров и Верховной Радой Украины.

Бесспорно, очевидно, что текст Конституции 1996 года, учитывая реалии, не в состоянии обеспечить достаточные инструменты сдерживания и противовесов.

Однако любое посягательство на Основной Закон будет иметь легитимность только в случае, если конституционные изменения будут внесены после открытой и свободной общественной дискуссии, с участием оппозиции и гражданского общества, в строгом соответствии с конституционными положениями о внесении изменений на основе решений квалифицированного большинства Верховной Рады Украины.

Согласно результатам социологического опроса , проводившегося социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 января 2024 года в рамках Программы содействия общественной активности "Присоединяйся!", среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие высказывается в Вооруженных Сил Украины (им доверяют 9 партиям не доверяют 72% опрошенных, Верховной Раде – 70%, судебной системе – 68%. Правительство Украины также не получило высокого уровня поддержки среди населения, недоверие выразили 64%.

Кроме того, украинцы не доверяют прокуратуре (60%), коммерческим банкам (53%), а также антикоррупционным органам, в частности, САП (52%), НАПК (51%), НАБУ (51%).

Таким образом, это своеобразный индикатор, который четко демонстрирует, что именно требует изменений.

Главное в этой ситуации, разумеется, только после победы – консенсус всех политических сил и гражданского общества по сбалансированности и гармоничности конституционной реформы.

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