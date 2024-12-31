В условиях военного положения прежде всего необходимо решить вопрос стабильного и ритмичного финансирования потребностей государственного бюджета. Одновременно должна проводиться жесткая расходная политика по неприоритетным направлениям, требует завершения реструктуризация государственного долга, а также фискально-монетарной координации для снижения стоимости ссудного финансирования.

Военная экономика – это прежде всего экономика государственного спроса и государственных стимулов. Государство должно представить четкую экономическую доктрину для бизнеса, а также быть активным игроком – осуществлять государственные инвестиции в критически важные проекты и финансировать масштабный оборонный заказ.

Экономическая доктрина для бизнеса должна включать в себя три блока: доступ к рынкам сбыта, доступ к трудовым ресурсам, доступ к финансированию. Доступ к рынкам сбыта должен предусматривать беспрепятственное функционирование логистических путей и каналов сбыта продукции (в т.ч. международных), создание условий для беспошлинной торговли на рынках стран-партнеров, принятие четких планов государственного заказа (включая операции Госрезерва), усовершенствование практик в сфере государственных закупок.

Доступ к трудовым ресурсам должен реализоваться посредством правительства в поиске квалифицированных работников (в т.ч. среди украинских беженцев), программы бронирования работников, привлечения незанятых к трудовой деятельности, подготовки и переподготовки кадров, в частности производственных специальностей.

Доступ к финансированию должен опираться на возобновление работы банковского сектора как института финансового посредничества, расширение программ кредитной, гарантийной и грантовой поддержки государства, направление международной помощи на восстановление и развитие бизнеса, использование налоговых инструментов стимулирования инвестиций.

Важным аспектом поддержки бизнеса является полноценный запуск системы страхования инвестиций от военных рисков с привлечением средств международных доноров.