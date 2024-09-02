Вся стратегия Путина построена на одном: намерении завоевать наши с вами мозги значительно эффективнее, чем его армия завоевывает наши земли

В Кремле приняли тот факт, что у них отсутствуют резервы и ресурсы для того, чтобы быстро выбить нас из Курской области сугубо военным способом – разве что ценой прекращения наступления на Донбассе и переброски оттуда наиболее боеспособных частей. Однако "победа" в Курской области, достигнутая такой ценой, для Кремля не является победой – так как запаса времени на игру вдолгую у наших врагов не осталось, и после "освобождения" Курской области ценой Донбасса все равно через некоторое время неминуем коллапс оккупационной армии по всему фронту.

И вот на фоне провальной для россиян военной ситуации разворачивается хорошо продуманная и скоординированная информационная операция.

Суть операции: всячески преуменьшать масштаб и значение событий в Курской области, а также всячески раздувать роль и значение наступления на Покровск.

Да, россияне продвигаются на Покровском направлении быстрее, чем раньше, – это абсолютно логично, учитывая, что ими выбрана стратегия "последнего и решительного боя": дожать нас немедленно, любой ценой, потому что потом будет поздно.

Значит ли это, что Покровск скоро перейдет в руки оккупантов? Никаким образом.

Вспомним Часов Яр (значительно меньше Покровска), на окраины которого враги вышли четыре месяца назад. За это время они сумели ценой больших потерь проползти примерно две трети города, треть до сих пор удерживают наши защитники. К Торецку враги вышли больше месяца назад, вышли чуть ли не парадным маршем (там все-таки был досадный прорыв линии фронта на одном участке) – и уже месяц сражаются на восточной окраине города, даже не продвинулись в глубину улиц.

В конце концов, даже если допустить самое худшее – что Покровск разделит судьбу Лисичанска, Бахмута и Авдеевки – это, конечно, тяжело и грустно, но отнюдь не фатально.

Могли ли наши части, победно шагающие по Курской области, остановить наступление на Покровск? К сожалению, нет. Могли ли его замедлить? Да. Но что бы это дало нам в итоге?

Если бы ползучее наступление россиян на Донбассе и дальше оставалось бы единственным ежедневным событием этой войны, перспектива перед нами была бы только одна – "заморозка" на российских условиях, то есть капитуляция чуть раньше или чуть позже. И то, что Покровск продержался бы на месяц дольше, вряд ли отменило бы это.

Итак, вся стратегия Путина построена на одном: намерении завоевать наши с вами мозги значительно эффективнее, чем его армия завоевывает наши земли.

Мы должны повестись на "неважность" Курска и "стратегический вес" Покровска. Мы должны снова отчаяться и признать "непобедимость" россиян на поле боя – а как же, они "к самому" Покровску подходят, а мы "всего лишь" в российском тылу воюем.

А еще мы должны заставить наше командование вывести ВСУ из Курской области. Да, именно мы – ведь российская армия с этой задачей не справилась.

Так что в очередной раз в этой войне судьба победы в значительной степени в наших с вами руках, украинских тыловиков.

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