Почти 20 млн из около 240 млн избирателей уже проголосовали по почте или лично

В США менее чем за 2 недели до официального дня голосования электоральные качели все еще мелко качаются в пределах 1-2% в ту и другую сторону. До сих пор эти пару процентов словно выигрывала Гаррис (ориентировочно, 1,8%), сегодня преимущество на те же пару процентов пересыпалось на чашу Трампа. Точнее, эта пара решающих процентов не столько изменила общую поддержку, сколько изменила прогнозируемый состав выборщиков – в пользу Трампа.

Следует заметить, что на самом деле выборы в Америке уже продолжаются. Во-первых, в некоторых из 50-х штатов избирательные участки открылись еще в сентябре. В большинстве штатов уже несколько недель или дней, как началось голосование по почте и досрочное голосование. По состоянию на понедельник, 22 октября, около 20 млн из около 240 млн избирателей уже проголосовали по почте или лично. Из этих избирателей 46% – демократы, а 36% – зарегистрированы республиканцы. 18% проголосовавших досрочно избирателей не связаны ни с одной из основных партий.

Это считается очень высокой активностью избирателей. Хотя Трамп умеет мобилизовать электорат: предыдущие выборы 2020 года зафиксировали самую большую явку с 1901 года, когда избирался вице-президент-республиканец Теодор Рузвельт (160 миллионов, 66,9%, а в начале 20 в. было 73,7%). И досрочно тогда проголосовали более 92 млн. избирателей. То есть больше половины тех, кто вообще пришел голосовать, решили сделать это досрочно. Вероятно, и на этих выборах тенденция сохранится.

Что интересно, эксперты отмечают, что среди тех, кто решил досрочно голосовать, поддержка Трампа выше. В то время как Гаррис имеет высшую поддержку среди избирателей, отложивших голосование собственно на 5 ноября. Итак, все действительно будут решать буквально доли процента.

Ибо "стремный дед Трамп" пугает часть избирателей гораздо меньше, чем радикальное левачество Гаррис, пусть и несколько замаскированное. И определенная доля будет голосовать не за Трампа, а по принципу "лишь бы не Гаррис".

С такими тенденциями наши перспективы будут оставаться очень туманными до последнего момента. С одной стороны, Гаррис – продолжательница курса Байдена и курса Обамы на умиротворение и задобрение агрессора (и это касается не только Украины, но и ядерного Ирана, и ядерного Китая, и ядерной Северной Кореи). Адепт "пошаговой эскалации" – чтобы не дать ситуации резко измениться в любую сторону. Не самый подходящий для нас подход, но ожидаемый и привычный.

С другой стороны, совершенно непрогнозируемый агрессивный Трамп. Который может как спокойно сдать часть Украины "другу Путину" за "мир" на время, так и резко надавить на Россию, вплоть до вооруженного вмешательства. Или как минимум резко увеличить поставки оружия (что, в целом, выгодно американским оружейникам, создает рабочие места и увеличивает доходы).

"Ужасный (?) конец" или "ужас без конца" – что подсунет нам будущее и американские избиратели, узнаем где-то через 2 недели.

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