Мы пока не получили финальный чек за нее, а цена может быть высока – от больших потерь до возможного удара тактическим ядерным вооружением

Дипломатический аспект. Мы захватили Суджанскую измерительную станцию. Через нее осуществляется перекачка газа в Европу через территорию Украины. Мы ее контролируем. И здесь начинается любопытная ситуация: станция находится в зоне боевых действий и может быть случайно или "случайно" уничтожена или повреждена.

Венгрия и Австрия – основные получатели газа по этой ветке. Если с трубой что-нибудь произойдет, то они пострадают больше всего. Они не умрут, конечно, но удар по ним будет ощутим. Поскольку станция, которая должна контролироваться Газпромом, теперь не контролируется им, ситуация очень шаткая. И такая ситуация дает нам возможность немного (может, и не немного) сильнее давить на эти две страны. Мои европейские друзья сказали, что если мы не воспользуемся этой возможностью (выторговать газ за неблокирование какой-либо помощи Украине), то мы неразумны. Надеюсь, что сможем.

Дальше и самое важное. Курская АЭС. Это очень любопытная история. Она может стать ключевой. Более того, нам не нужно ее захватывать, нам достаточно поставить ее под огневой контроль. Важно, чтобы расстояние было достаточным, чтобы уничтожать распределяющие энергию подстанции высокоточным оружием.

Курская АЭС обеспечивает БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНО от 80 до 90% электроэнергии Курской области. Это означает, что при утрате возможности поставлять, в области наступает коллапс. Не энергетический, а глобальный. АЭС обеспечивает 49% энергии центрального черноземного экономического района. А это Белгородская, Воронежская, Курская, Липецка и Тамбовская области. Там проживает 7 млн человек, что, по оценкам, более 4% населения России, а если учесть миграции из депрессивных регионов на юг, то можно допустить 5% или 6%. Что интересно – это стационарное питание РЭБ и РЭР и ПВО.

Что еще интересно: есть предприятия стратегического значения, питающиеся непосредственно от Курской АЭС. И здесь мы приходим к понятию Курской магнитной аномалии. В рамках этой аномалии существует большое количество ГОК и комбинатов, играющих ключевую роль в экономике, особенно в условиях санкций. И здесь удар может быть с двух сторон. С одной стороны, эти предприятия стратегические, а некоторые, как, например, Оскольский электрометаллургический комбинат или Новолипецкий металлургический комбинат (самый большой в России и 17-й в мире) ключевые. Это удар по индустрии, но это удар и по целой группе олигархов.

И это первая часть истории. Вторая часть истории – в черноземье сосредоточена большая доля сельского хозяйства России, а как следствие, –и центры переработки и производства продуктов питания. Там же очень развито производство животного белка: птица и скот.

Ну и третья часть истории: отсутствие электричества – это создание социального напряжения в зоне с населением 30-50 человек на кв. км с 60% населения в городах. А огневой контроль с радиусом 100-120 км может сделать жизнь некомфортной для 0,8-1,1 млн.

То, о чем начали говорить, но еще тихо – это то, что никто не хочет помогать побежденным. Есть данные, что качнулась вся ось зла поддержки России – от Венгрии и Китая до Ирана и других тираний Мидл Иста. Но результаты этого будут заметны только к весне.

Итак: с точки зрения геополитики и глобальной стратегии – операция гениальная. С точки зрения планировки – выглядит очень хорошо. Мы пока не получили финальный чек за нее, а цена может быть высока – от больших потерь до возможного удара тактическим ядерным вооружением. Поэтому, когда мы радуемся нашим успехам, нужно помнить о цене, которую мы платим и еще заплатим.

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