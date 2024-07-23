Когда будет очевидно, что наше государство способно играть в долгую, многие процессы в мире будут складываться в пользу Украины

Из глубины коллективного бессознательного на медиаповерхность всплывают тезисы о том, что этот этап войны мы проигрываем, но впереди нас ждет восстановление и светлое будущее.

В большинстве случаев за такими тезисами кроется более-менее скрытая надежда, что политическое руководство государства согласится с "новыми границами" и это позволит отдохнуть всем причастным и непричастным к фронту, вернуться к комфортной жизни.

Но правда заключается в том, что такое мнение – иллюзия, что может привести к катастрофе.

Если с холодной головой проанализировать итоги последних международно-дипломатических процессов на разных мировых площадках, то станет очевидно, что у Украины сегодня нет возможности сказать: мы отказываемся от территорий и таким образом отказываемся от войны, поскольку враг потребует еще больших уступок.

При этом агрессор – российская федерация остается максимально последовательной в своих намерениях. Путин исключает возможность участия России в переговорах по прекращению огня и, одновременно, требует "демилитаризации" Украины, то есть капитуляции. Конечная цель – уничтожение украинской государственности и превращение нации в безродное население.

Еще одно заднее мнение – это надежда на то, что у рядового гражданина все же будет возможность кое-как пристроиться к оккупационным властям, а репрессии коснутся только пассионарных "бандеровцев". Мол, отдадим их в жертву, а сами будем жить пусть и не в комфортном европейском, но как-никак в мире.

Это тоже иллюзия. Недавний пример – застенки Херсона. В течение семи с половиной месяцев оккупации через 10 застенков прошли тысячи херсонцев: члены семей военных, государственные служащие, пенсионеры силовых ведомств, волонтеры и журналисты, а также представители среднего класса, удерживаемых с целью выкупа.

Число пострадавших в Херсоне до сих пор уточняется, поскольку часть заложников россияне увезли с собой. Репрессии продолжались постоянно и не были напрямую связаны с театром военных действий. Попасть в подвал мог любой в любой момент.

Искоренение национальной идентичности будет происходить максимально жестко. оккупанты будут терзать страну как звери добычу. Эти процессы могут длиться годами – достаточно вспомнить оккупированные районы Донбасса и Луганской области.

Найти себя в такой реальности сможет небольшой процент населения. Остальное так или иначе окажется в роли жертвы.

Выход из этой приготовленной для нас ловушки неприятен, но достаточно прост.

В первую очередь следует осознать некоторые элементарные вещи. Защитить украинцев могут только силы обороны Украины. Находить себя в реальности нужно здесь и сейчас – служить придется всем военнообязанным, а остальным гражданам – работать для обеспечения потребностей армии.

Панические настроения – вредны и неуместны. Мы находимся в сложной, но не проигрышной позиции. Украина активно противодействует "второй армии в мире". Оружия во время войны всегда мало, но оно есть и будет – на последнем саммите G7 ведущие страны задекларировали беспрецедентный уровень поддержки. В частности, соглашение о безопасности с США рассчитано на десять лет.

Благодаря политической воле наших международных партнеров, мы имеем возможность избивать и бьем врага на его территории высокоточным оружием. Сегодня возможно то, что недавно считалось фантастикой: в России горят военные объекты.

ВСУ ежедневно успешно выполняют задачи в условиях боевых действий высокой интенсивности. Мы способны не терять рубежа.

В ближайшей перспективе не стоит рассчитывать на глобальные операции типа освобождения Харьковщины в 2022 году, но, по мере накопления сил и средств, есть возможность осуществлять секторальные действия по деоккупации тех или иных территорий.

Что для этого нужно? Необходимо с минимальными потерями, по возможности, держать положительную динамику, не давать противнику тактических преимуществ. Подготовить линии обороны. Максимально быстро проводить мобилизационные мероприятия, обучать личный состав.

Государственная политика в разных областях должна быть сосредоточена на поддержке Сил обороны. В частности, нужно предотвращать информационные кампании врага внутри страны. Исторически так сложилось, что главная проблема Украины – раздор. Враг это знает и пытается манипулировать массовым сознанием украинцев.

Власть должна быть постоянно готова к принятию непопулярных решений. В случае необходимости придется жертвовать социальными благами и переводить страну на военные рельсы. Мы должны доказать себе, международным партнерам и, конечно же, врагу, что Украина готова к долговременной войне.

Когда будет очевидно, что наше государство способно играть в долгую, многие процессы в мире (в том числе внутри РФ) будут складываться в пользу Украины. Тогда возникнет предмет для переговоров о завершении войны на выгодных для нас условиях.

Война не продлится вечно. Переговорные позиции готовятся не в кабинетах, а вооруженными силами Украины на поле боя. Пока сложно сказать, каким будет решение об окончании войны, но можно сформулировать общие принципы, благодаря которым это решение появится:

1. Что касается худшего сценария мы подготовимся, то лучший сценарий будет на практике.

2. Чем быстрее будем делать все необходимое, тем быстрее закончится война.

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