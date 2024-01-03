В последние несколько дней увеличилось количество политических призывов вроде "а давайте сделаем вот это!" Как минимум я слышал три идеи: а) мобилизовать только бедных, в то время как другие могут (официально) откупиться; б) бронировать от мобилизации тех, кто платит большие налоги (т.е. зарабатывают относительно большие деньги); в) отдать землю военным в ВСУ как мотивационную (премиальную?) часть. Уверен, я что-нибудь из интересных идей пропустил.

Понимаю, откуда идет креатив. С одной стороны, начало года – хочется новых "свершений", с другой – уровень неопределенности зашкаливает. Поэтому всем хочется приобщиться к формулированию каких-либо решений. Выглядит, как в старом анекдоте о решении сельского совета, что делать с трактористом, который утопил трактор в реке, когда единственное решение есть у кузнеца: "А давайте я его ударю". А после того как ему говорят, что ударить тракториста – не вариант, кузнец говорит: "Так дайте мне ударить хоть кого-то".

Я очень предостерегал бы от необдуманных решений в весьма важных вопросах. В первую очередь предостерегал бы гражданское и профессиональное сообщество, но также не советовал бы и властям "проверять температуру в обществе" из-за вбрасывания непросчитанных идей – обычно они не приводят к нужной консолидации и делают плохое дело, особенно в условиях войны.

В истории, политологии, социологии, экономике описано множество подходов к формулированию государственных политик. Можно использовать подходы теории элиты, которая утверждает, что небольшая, богатая или хорошо образованная группа в обществе может и должна влиять на политические решения и может их контролировать, часто для сохранения своей власти и интересов. Эта теория предполагает, что разработка политики касается не столько демократического представительства, сколько поддержки статус-кво, что приносит пользу элите. Мне кажется, Украина жила по такой модели как минимум с конца 1990-х и до 2022 года. Хотелось бы перейти к чему-нибудь другому.

Можно, например, подойти к разработке политик с точки зрения теории групп интересов. Этот подход предполагает, что государственная политика является результатом борьбы между разными группами интересов. Выработка политики рассматривается как процесс соглашения и компромисса между разными группами, каждая из которых настаивает на политике, отвечающей ее интересам. Такой подход часто можно увидеть в демократических странах, где группы лоббирования и адвокации играют значительную роль. Для реализации такого подхода следует принимать закон о лоббировании и четко определять правила игры при адвокации. Проблема в том, что формирование профессиональных групп интересов и институционализация их представительств может занять десятилетие – как минимум такие процессы прошли другие страны.

Институциональный подход сосредотачивается на конституционной и законодательной роли институтов (например, парламента, правительства, бюрократии и судов) в выработке политики. Институционалисты утверждают, что политика формируется институциональными процессами, правилами и нормами, и если каждый делает свое дело достойно, то все должно быть хорошо. Я понимаю и поддерживаю этот подход, но, как говорил когда-то мой коллега в НБУ, "невозможно построить коммунизм в одном отдельном институте". Принимая во внимание, что большинству государственных институций в Украине еще есть куда расти в улучшении своей способности (capacity), качественная подготовка коллективных/межинституционных решений может еще буксовать.

Есть много других теорий и подходов. Одни предполагают, что лица, вовлеченные в формирование политики, действуют рационально, стремясь максимизировать собственные выгоды, поэтому требуют тщательного анализа и стратегического планирования. Основным инструментом таких политик является анализ затрат и выгод (CBA), при которых взвешиваются затраты и преимущества различных вариантов политик, чтобы выбрать наиболее выгодный или оптимальный с учетом политической экономии. Хотелось бы научиться применять такие подходы в Украине.

Наоборот, постмодернистские подходы к формированию политики ставят под сомнение объективность и рациональность политических агентов. Они сосредотачиваются на роли языка, символов и дискурса в формировании политики и утверждают, что формирование политики является субъективным процессом, на который влияют культура, язык и динамика власти.

Можно продолжать этот список – теоретиков в политологии много. Но любой способ точно лучше, чем действовать без метода. Лучше, чем хаотический метод. Поэтому, опять-таки, я очень предостерегал бы общество предлагать новые политики без необходимого просчета (для государственных учреждений этот тезис должен выглядеть аксиоматичным).

Если нет возможности моделировать или подсчитать потенциальное влияние политик, то, пожалуйста, присоединяйтесь к институционалистам и помогайте делать более продуманный анализ расходов в отрасли, в которой вы специализируетесь.

Если же вы представляете серьезные мозговые центры (think tanks) и у вас больше собственной институциональной способности разрабатывать политики, которые могут быть полезны для страны и вы готовы их лоббировать, то у меня есть для вас предложение: делайте все возможное, чтобы в стране заработал evidence-based policy making (EBPM) – формирование политики на основе доказательств и данных.

Фундаментальное значение метода EBPM заключается в его потенциале делать процесс разработки политики более эффективным, подотчетным и прозрачным. Благодаря базированию решений на эмпирических данных политика, с большей вероятностью, достигнет запланированных результатов и будет менее подвержена влиянию партийных интересов или спекулятивным соображениям. Этот подход также позволяет властям и обществу постоянно учиться и совершенствоваться, поскольку политику можно регулярно оценивать и обновлять на основе новых изменяющихся доказательств либо обстоятельств.

Одной из ключевых особенностей EBPM является вызов интеграции научных доказательств с политическими суждениями и общественными ценностями. Хотя данные могут информировать политиков о том, что работает, решения часто предусматривают оценочные суждения о том, что желательно. Сбалансирование этих аспектов является тонкой задачей в сфере EBPM.

Обязательно нужно провести контрфактологический анализ, то есть анализ того, что произойдет, если политика не будет реализована. При анализе должны быть изучены как прямые, так и косвенные последствия, возникающие из-за политики с учетом понимания уровня неопределенности и внешнего влияния, которое находится за пределами политики, но может повлиять на ее эффективность.

Именно такой анализ, который является более развитой формой анализа затрат и выгод, делает ошибки при формировании государственных политик маловероятными. При EBPM кузнец (из анекдота в начале текста) на встрече сельского совета будет не нужен – там будут знать, что делать с трактористом.

В этом уже смогли убедиться многие страны, официально принявшие EBPM как подход к планированию и имплементации своих государственных политик. К примеру, Великобритания в 2013 году создала сеть What Works Network, которая состоит из 13 независимых учреждений, целью которых является предоставление органам государственного сектора доступа, создание и использование высококачественных доказательств для разработки государственных политик и принятия решений.

В Соединенных Штатах закон об эффективности и результатах правительства (GPRA) 1993 года и закон о его модернизации 2010 года представляют значительные шаги на пути к включению доказательств и данных об эффективности политик в федеральный бюджет и разработку политики. Инструменты EBPM также давно в практике государственного института, отвечающего за анализ качества принимаемых решений – US Government Accountability Office (GAO).

Канада также достигла значительных успехов в EBPM, в частности благодаря созданию своего Results and Delivery Unit. Это подразделение сосредоточено на отслеживании и отчетности о результатах государственной политики, гарантируя, что решения принимаются на основе фактических результатов, а не прогнозов или предположений. В Канаде EBPM фактически работает на уровне каждого министра, имеющего так называемый Mandate Letter – нечто вроде задачи для министра, где есть его просчитанные обещания, отраженные в цифрах. И потом RDU анализирует по каждому министру их выполнение.

Подытожив все эти размышления, позволю себе дать несколько советов. Первое – время идти к построению институциональных основ государственных политик. И в этом построении важна роль как государства, так и профессионального общества – обе стороны должны прекратить продуцировать волюнтаристские, необдуманные, непросчитанные политики.

Государственные политики должны быть эффективными, а решение – основываться на том, что было доказано в теории, международной практике или протестировано на пилотах в наших реалиях, особенно во время войны. Надо остановить формулировку политики на предположениях или интуиции – ошибки для страны могут быть весьма болезненными.

В таких реалиях как минимум качественный cost-benefit analysis или просчитанный EBPM способствуют прозрачности и подотчетности в управлении, так как общество может объективно оценить политические решения на основе эмпирических данных.

Наконец, эти подходы к формулированию политики помогают укрепить общественное доверие, поскольку политика выглядит основанной на объективных критериях, а не на субъективных или партийных интересах.

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