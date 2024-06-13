Год назад в этом зале перед почтенной публикой на Летнем собрании Central Banking, получая награду Национального банка Украины как лучшего центробанка года, я рассказывал о том экзистенциальном бое, которое приняла Украина. О первых антикризисных решениях Национального банка, которые можно сравнить, наверное, с работой военного медика. Тактическая медицина требует в случае тяжелого ранения любой ценой и как можно быстрее остановить кровотечение, потому что она убивает, даже если для этого приходится наглухо пережать поврежденные сосуды турникетом. В мирных условиях это выглядит преступлением... Однако в чрезвычайных условиях – это спасение. Пусть и на ограниченное время…

В 2022 году, когда в один момент страна потеряла треть ВВП, 20% территорий были оккупированы, а миграция (внутренняя и внешняя) достигла немыслимых 16 млн человек, экономика и финансовый сектор потребовали от Национального банка такого турникета.

Им стал пакет антикризисных мер. Он был наработан раньше времени и оперативно калибровался в соответствии с масштабом вызовов. Национальный банк хорошо выполнил "домашнее задание" после кризиса 2014-2015 годов. В это время россия оккупировала Крым. С тех пор центробанк существенно усилился институционально, а банковский сектор прошел укрепившее его реформирование.

Напомню вам только ключевые антикризисные меры первых часов и недель с момента полномасштабного вторжения:

Первый. 24 февраля 2022 года Национальный банк зафиксировал обменный курс гривны по отношению к доллару США и ввел ряд мер по контролю движения капитала. Так мы предотвратили панику, отток капитала и снизили девальвационное давление.

Второе. Адаптация операционного дизайна монетарной политики, расширение доступа к поддержке ликвидностью и ряд мер, смягчивших негативное влияние начального шока войны на показатели деятельности банков, защитили интересы клиентов банков, прежде всего вкладчиков, а также поддержали непрерывность платежей.

Третье. Поддержка бюджета. НБУ совершил покупку государственных облигаций на сумму почти 12 млрд дол. США. Эта помощь была критически необходима в начале вторжения, когда финансовая помощь от партнеров не могла "закрыть все потребности военного времени. Война быстро расширила дефицит.

Каждое из этих решений имело свой эффект и позволило нам удержать макрофинансовую стабильность. Однако вернусь к своей метафоре о военной медицине – бесконечно держать артерии пережатыми невозможно, организм будет умирать уже не от потери крови, а по другим причинам.

Война продолжается

Третий год

Сегодня 840 день войны

Наши экстренные мероприятия и протоколы уже стали для нас повесткой дня. Нашей новой нормой.

Значит ли это, что нам стало легче? Нет.

Сейчас мы имеем дело с вызовами даже более сложными, чем в начале вторжения. Давление неопределенности не уменьшилось, а наоборот выросло. Военная агрессия приобрела большие масштабы. Это целенаправленное ликвидирование страны. Вместе со страной мы приняли эту реальность, адаптировались и начали переход к восстановлению страны даже во время войны.

Сформировать дорожную карту для реализации цели по восстановлению экономики нам помогло стратегическое планирование. Думаю, это упражнение можно отнести к категории "сделано впервые", когда, несмотря на неопределенность военного времени, мы обновили два ключевых стратегических документа – Стратегию Национального банка Украины и Стратегию развития финансового сектора.

Наш мандат остался прежним. У нас есть задача обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, но теперь – при любых условиях. А также реформировать финансовый сектор через призму евроинтеграции Украины.

Это создает базу для восстановления экономики.

Также мы должны были ослабить чрезвычайные меры. Фактически – создать новую денежно-кредитную политику в условиях войны. Найти новую норму.

Итак, в 2023 году мы постепенно начали ослаблять ограничения в пользу решений, активизирующих экономику здесь и сейчас. Не дожидаясь Победы, которая непременно наступит.

Вместе с экспертами Международного валютного фонда и привлеченными советниками мирового уровня, мы разработали Стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию.

Несмотря на войну, наши действия в сфере монетарной и валютно-курсовой политики основывались именно на ее последовательной реализации и имели значительные результаты.

Инфляция в 2023 году существенно снизилась – с 26,6% до 5,1%, фактически попав в наш предвоенный инфляционный таргет, и сейчас находится даже чуть ниже нашего целевого диапазона. Важным инструментом оставалось сохранение привлекательности гривневых инструментов. Для этого ключевая ставка сохранялась на достаточном уровне для выполнения этой задачи.

Кроме того, НБУ в 2023 году принял ряд мер по усилению монетарной трансмиссии. В итоге мы имеем устойчивый тренд по росту гривневых депозитов со срочностью более трех месяцев.

Мы смогли даже раньше, чем планировали, начать цикл понижения учетной ставки. С июля 2023 г. она снизилась с 25% до 13,5%. Подобный показатель последний раз имели до кризиса, вызванного пандемией. Таким образом, мы поддержали восстановление экономики благодаря уменьшению стоимости кредитования.

Удалось активизировать внутренний долговой рынок, благодаря чему мы смогли отказаться от эмиссионного финансирования бюджета. Значительный вклад имел новое качество взаимодействия между Национальным банком и Министерством финансов. В ее основе – диалог, уважение к мандату каждого из институтов, общее понимание ценностей и ответственность.

Важным элементом усиления адаптивности экономики стал переход от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости обменного курса в октябре прошлого года. Для этого была проведена основательная подготовка и созданы необходимые предпосылки, несмотря на войну.

Ситуация на валютном рынке оставалась стойкой. Нам удалось избежать стремительной девальвации гривны. Динамика курса отвечает задекларированным НБУ принципам: несмотря на полномасштабную войну, он колеблется в обе стороны. НБУ сглаживает чрезмерные колебания, объем сделок без участия Национального банка постепенно растет, рынок шаг за шагом усиливает свою способность к самосбалансированию.

Лишились множественности курсов. В 2022 году их было четыре. Свели к минимуму разницу между наличным и официальным курсом. Сейчас она находится в пределах 1-2%, в то же время в начале 2023 года была 10%.

Успешный переход к режиму управляемой гибкости курса получил одобрительные отклики от многих экспертов и представителей международных финансовых организаций, в том числе от руководства Международного валютного фонда.

Взаимодействие с международными партнерами остается нашим приоритетом. Кстати, мы уже достигли соглашения на уровне персонала по четвертому пересмотру по программе расширенного финансирования с МВФ. Это для Украины рекорд. Ожидаем его одобрения Советом директоров фонда вскоре. Прогресс в реализации меморандума с МВФ свидетельствует о том, что Украина выполняет все взятые на себя обязательства. Даже несмотря на войну.

Еще одним аспектом реализации нашей стратегии в прошлом году стала валютная либерализация. Мы постепенно смягчаем введенные в начале полномасштабной войны валютные ограничения поэтапно возвращая элементы рыночной нормальности, чтобы поддержать восстановление экономики и усилить ее устойчивость.

В мае 2024 года был внедрен крупнейший с начала полномасштабного вторжения пакет смягчений валютных ограничений.

В него вошли самые востребованные бизнесом шаги – возможность перевода "новых" дивидендов за границу, обслуживания "старых" внешних кредитов, импорта услуг без ограничений, перевода валюты по договорам лизинга и аренды и т.д. Мы создали условия, чтобы, несмотря на войну, бизнес мог привлечь новый капитал, получивший больше пространства для планирования своей деятельности.

В течение всего времени полномасштабной войны банковская система не останавливалась ни на минуту и продолжает работать бесперебойно.

Еще в конце 2022 года в ответ на первые массированные ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру был создан проект POWER BANKING.

Это объединенная национальная сеть банковских отделений, принадлежащих разным банкам и находящихся по всей Украине, которые будут гарантированно работать даже в критических ситуациях – в случае блекаутов, кибератак или отсутствия связи. В 2023 году этот проект был полностью реализован. Он охватил 50 процентов всех банковских отделений. Настоящее боевое крещение он прошел с марта этого года, когда атаки на энергетику стали просто сокрушительными.

У меня была возможность лично убедиться в функциональности POWER BANKING, когда весной побывал в Харькове. В тот день город утром попал под жестокие ракетные обстрелы. В городе произошел очередной блекаут. Однако все отделения POWER BANKING начали привычный рабочий день вовремя, рабочий день во время военного положения.

Устойчивость банковского сектора с первых дней войны являлась весомым элементом устойчивости всей страны. Украинские банки сохраняют значительное доверие вкладчиков и высокий уровень капитализации, ликвидности и прибыльности.

Уже с начала прошлого года банки стабильно увеличивают финансирование бюджета через покупку ОВГЗ, а с середины прошлого года постепенно наращивают кредитную поддержку экономики.

Учитывая хорошее состояние банковской системы, что подтвердила оценка устойчивости банков в 2023 году, НБУ постепенно возвращает "довоенные" и внедряет новые требования к банкам.

На очереди – введение новой структуры капитала банков и постепенно в течение годового переходного периода требований к его достаточности для сохранения финансовой стабильности и способности системы продуцировать кредитную поддержку экономики. Мы продолжаем реформы даже несмотря на войну.

Кроме обеспечения надежной макрофинансовой основы, на поддержку экономики нацелены, в частности, две важные инициативы НБУ.

Первая – реализация Стратегии по развитию кредитования. Стратегия содержит два фокуса: развитие кредитования в условиях военного положения и развитие законодательной базы и благоприятные условия для стимулирования кредитования. В рамках первого фокуса следует отметить инициативы по поддержанию развития оборонного комплекса и поддержанию критической инфраструктуры, в частности, энергетики.

Вторая инициатива, которая находится в активной фазе разработки, – разработка Системы страхования военных рисков, благодаря которой Украина сможет привлечь новые инвестиции для развития экономики. Бизнес-сообществу важно иметь гарантии покрытия прямого военного ущерба не только в условиях продолжения активных военных действий, но и после их завершения.

Финансирование возобновления энергетики является приоритетом для банковской системы. Россия, начиная с марта, разрушила 80% тепловой энергогенерации. Это вопрос национальной безопасности.

В течение полномасштабной войны НБУ инициировал ряд работ по направлениям, которые неклассические для центральных банков. К примеру, это наша санкционная работа. Ее целью является введение санкций против финансового сектора России. Его необходимо обескровить, как можно быстрее и эффективно лишить возможности финансировать войну.

Национальный банк Украины активно вовлекается в диалог с международными партнерами и предлагает свою экспертизу по усилению санкций на мировом уровне. Это очень кропотливая работа, не дающая мгновенный результат. Однако за эти 800 дней мы уже не раз убедились, что категорическое "нет" сначала со временем меняется на "возможно", а затем на твердое "да".

Сегодня на этом вопросе сконцентрированы усилия всей украинской дипломатии, высшего руководства страны. И сдвиг есть. Потому что есть осознание этой новой реальности: когда одна страна начинает войну, подвергая сомнению суть международно-правового порядка, и ее агрессия становится угрозой для всех – глобальной.

Уверен, что долгие дискуссии наконец-то трансформируются в первые смелые решения, в том числе и по результатам саммита стран G7, который вот-вот начнется в Апулии. Для Украины доступ к активам России – это не только источник покрытия ущерба, который уже нанесен, это инструмент формирования денежного потока уже сейчас, а следовательно, и уменьшение неопределенности в 2024-2025 годах и фактически – увеличение возможностей для достижения наших целей – ценовой и финансовой стабильности

Война продолжается

Третий год

Сегодня 840 день войны

Мы понимаем, что весь сложившийся нами запас прочности достаточно хрупок перед лицом экстремально высоких рисков неопределенности.

Мы и дальше будем увеличивать свою способность поглощать внешние шоки и внутренние шоки.

Мы остаемся преданными своему мандату и готовы снабжать его при любых условиях.

"Макрофинансовая стабильность – это вопрос национальной безопасности", – так сказал Альфред Каммер, директор Европейского департамента МВФ, на состоявшейся в Вашингтоне встрече во время презентации регионального экономического обзора для Европы.

Эти слова были адресованы не только Украине. В выступлении фактически каждого из участников мероприятия я слышал, как эта война уже влияет на их страны. Увеличение оборонного бюджета – один из примеров. Хотя война и не стоит у их границ.

Геоэкономические угрозы продолжения этой войны недооценены. Она сказывается на государственных бюджетах, грозит продовольственными войнами, масштабной миграцией, разбалансированием глобальной денежной системы, разрушением интернационального права, фрагментацией.

Готовы ли вы, что это станет новой нормой и для вас?

По собственному опыту я знаю, что в критической ситуации всегда работает правило: вы не поднимаетесь до уровня ожиданий, а опускаетесь до уровня своей подготовки.

Украина демонстрирует невероятную стойкость.

Антихрупкость, которую я упоминал в своей речи в прошлом году, стала для Украины частью нового бытия, условием выживания и крепости.

Эта устойчивость подчеркивает важные уроки для центральных банков во всем мире: мы с вами должны адаптироваться и расширять свои полномочия, чтобы эффективно преодолевать беспрецедентные вызовы. Традиционных инструментов недостаточно для достижения монетарной и финансовой стабильности. Центральные банки, особенно в странах с развитой экономикой, могут рассмотреть возможность расширения круга своих обязанностей, например, активного участия в международных санкциях для того, чтобы мировая финансовая архитектура вносила свой вклад в мирное и процветающее мировое общество, а не способствовала финансированию терроризма.

Как подчеркнул Президент Украины, обращаясь к мировым лидерам из Харькова, который ежедневно россия обстреливает баллистическими ракетами: "Нет нации, способной остановить такую войну только своими усилиями. Нужно участие лидеров мира! Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира – действительно мира, а не паузы между ударами".

И наконец. Центральные банки должны учиться на опыте и признать необходимость расширения своего мандата. Мы с вами должны действовать на опережение, не только в случае экономических кризисов, но и на геополитические угрозы, влияющие на глобальную стабильность, что имеет решающее значение для достижения наших целей относительно ценовой и финансовой стабильности.

Помощь Украине – это инвестиция в геоэкономическую устойчивость и геополитическую безопасность. Объединив наши усилия, мы можем создать новую парадигму центробанкинга, предусматривающую комплексный подход к экономическому развитию и перспективам.

И в этой новой реальности Украина и Национальный банк Украины будут вашими надежными партнерами.

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