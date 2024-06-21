Еще одна причина, почему западные партнеры не дают нам достаточно оружия. И это наша вина
По каким историческим направлениям нас больше всего (и часто успешно) атакует Россия?
Их два: Вторая мировая война и история православия. Эти темы активно заиграны в политическом порядке.
Как государство Украины отвечает на вызов?
Хорошая иллюстрация содержится в утвержденном государством базовом историческом стандарте. А именно – в программе ВНО и требованиях, что среднестатистический гражданин должен знать об истории своей страны (напоминаю, страна у нас – от Сяна до Дона).
Я нашел утвержденные требования за 2018 год (к ним посылает НМТ 2024).
Наиболее концентрированное выражение требований государства – это умение узнавать исторических персонажей по их портретам/фото. Это тот стандарт, который должен быть забит в голову гвоздями и у всех должен быть одинаковым.
Всего таких изображений чуть больше 50. От Василия-Константина Острожского до Петра Порошенко.
Так вот.
Берем историю с начала 20 века. Ибо это более или менее актуальная часть, с которой люди себя ассоциируют через дедов-прадедов. А также наиболее политически ангажированная.
Берем тему №26 ВНО "Украина в годы Второй мировой войны".
Государство требует, чтобы граждане знали изображение двух человек:
• Степана Бандеры,
• Романа Шухевича.
И все.
Кроме них, в украинской истории ВМВ официально присутствуют следующие персонажи:
• Иван Багряный,
• Тарас Бульба (Боровец),
• Андрей Мельник,
• Ярослав Стецько,
• Кирилл Осьмак,
• Алексей Берест,
• Иван Кожедуб,
• Амет-Хан Султан,
• Василий Порык,
• Кузьма Деревянко,
• Елена Телига.
Как же это назвать? Правильно, это диверсия.
Можно сколько угодно говорить, что зависит от учителя, что зависит от школьника.
Но есть медицинский факт: как стандарт государство предлагает искаженный и выхолощенный вариант современной истории с явным региональным фокусом.
Украинское государство говорит нам, что украинцу свойственно проявлять личную доблесть, а также участвовать в партизанской борьбе. Это поощряется местом в истории. Быть маршалом украинцу не свойственно и не поощряется.
Маршалы-украинцы – все они плохие? Или не соответствуют конъюнктуре?
УПА (по максимальным оценкам – 100 000 человек) имеет свое лицо, которое государство требует знать, и достойное место в истории.
У Красной Армии (в которой было около 6 млн украинцев) нет своего украинского лица. А место в истории стирается. Вместе с людьми.
Порошенко в 2014 и Зеленского в 2024 звали в Нормандию как наследников кого? Василия Порыка, который партизанил во Франции? УПА? Или как представителей всех украинцев, в т.ч. тех, которые брали Берлин?
Повторю свой давний тезис: исходя из такого численного соотношения государство должно тратить в 60 раз больше усилий (и денег) на переосмысление и "присвоение" роли украинцев в Красной Армии.
С расстановкой новых оценок, с написанием других (не московских) нарративов. С установкой новых памятников и названием улиц в честь украинцев – героев ВМВ! Эта тема должна быть намертво присвоена Украиной, монополия Кремля недопустима. Нам сейчас оружие не дают, потому что "испытывают историческую ответственность" перед Россией. А не перед Украиной, территорию которой 80 лет назад испепелили! Мы ведь сами согласились с отведенной ролью.
Происходит замыливание сложной темы. Даже есть идея трансформировать Национальный музей истории Украины во ВМВ в Музей борьбы за независимость. Как по мне – очень спорная.
Что в результате? Россияне открывают шампанское и радостно захватывают эти колоссальные исторические пласты. И обращают их против нас. Потому что мы сами все отдали. И поставили печать Минобразования.
Мы обречены проигрывать россиянам на этом поле, если шизофренический подход на уровне государственного исторического стандарта не будет изменен и воплощен в адекватную политику национальной памяти.
Имеющийся сейчас перекос может быть органичным как кратковременное (!) явление периода восстановления репрессированных страниц истории. Дальше нужен баланс.
Строить крупнейшую в Европе страну с миллионной армией в основном опираясь на ментальные установки партизанского отряда и народного восстания – это приговор.
Пока государство требует знать ясновельможного гетмана Богдана Хмельницкого, но не требует воеводу Иеремию Вишневецкого – мы будем выигрывать бои, но проигрывать войны.