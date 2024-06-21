Пока государство требует знать Богдана Хмельницкого, но не требует Иеремию Вишневецкого – мы будем выигрывать бои, но проигрывать войны

По каким историческим направлениям нас больше всего (и часто успешно) атакует Россия?

Их два: Вторая мировая война и история православия. Эти темы активно заиграны в политическом порядке.

Как государство Украины отвечает на вызов?

Хорошая иллюстрация содержится в утвержденном государством базовом историческом стандарте. А именно – в программе ВНО и требованиях, что среднестатистический гражданин должен знать об истории своей страны (напоминаю, страна у нас – от Сяна до Дона).

Я нашел утвержденные требования за 2018 год (к ним посылает НМТ 2024).

Наиболее концентрированное выражение требований государства – это умение узнавать исторических персонажей по их портретам/фото. Это тот стандарт, который должен быть забит в голову гвоздями и у всех должен быть одинаковым.

Всего таких изображений чуть больше 50. От Василия-Константина Острожского до Петра Порошенко.

Так вот.

Берем историю с начала 20 века. Ибо это более или менее актуальная часть, с которой люди себя ассоциируют через дедов-прадедов. А также наиболее политически ангажированная.

Берем тему №26 ВНО "Украина в годы Второй мировой войны".

Государство требует, чтобы граждане знали изображение двух человек:

• Степана Бандеры,

• Романа Шухевича.

И все.

Кроме них, в украинской истории ВМВ официально присутствуют следующие персонажи:

• Иван Багряный,

• Тарас Бульба (Боровец),

• Андрей Мельник,

• Ярослав Стецько,

• Кирилл Осьмак,

• Алексей Берест,

• Иван Кожедуб,

• Амет-Хан Султан,

• Василий Порык,

• Кузьма Деревянко,

• Елена Телига.

Как же это назвать? Правильно, это диверсия.

Можно сколько угодно говорить, что зависит от учителя, что зависит от школьника.

Но есть медицинский факт: как стандарт государство предлагает искаженный и выхолощенный вариант современной истории с явным региональным фокусом.

Украинское государство говорит нам, что украинцу свойственно проявлять личную доблесть, а также участвовать в партизанской борьбе. Это поощряется местом в истории. Быть маршалом украинцу не свойственно и не поощряется.

Маршалы-украинцы – все они плохие? Или не соответствуют конъюнктуре?

УПА (по максимальным оценкам – 100 000 человек) имеет свое лицо, которое государство требует знать, и достойное место в истории.

У Красной Армии (в которой было около 6 млн украинцев) нет своего украинского лица. А место в истории стирается. Вместе с людьми.

Порошенко в 2014 и Зеленского в 2024 звали в Нормандию как наследников кого? Василия Порыка, который партизанил во Франции? УПА? Или как представителей всех украинцев, в т.ч. тех, которые брали Берлин?

Повторю свой давний тезис: исходя из такого численного соотношения государство должно тратить в 60 раз больше усилий (и денег) на переосмысление и "присвоение" роли украинцев в Красной Армии.

С расстановкой новых оценок, с написанием других (не московских) нарративов. С установкой новых памятников и названием улиц в честь украинцев – героев ВМВ! Эта тема должна быть намертво присвоена Украиной, монополия Кремля недопустима. Нам сейчас оружие не дают, потому что "испытывают историческую ответственность" перед Россией. А не перед Украиной, территорию которой 80 лет назад испепелили! Мы ведь сами согласились с отведенной ролью.

Происходит замыливание сложной темы. Даже есть идея трансформировать Национальный музей истории Украины во ВМВ в Музей борьбы за независимость. Как по мне – очень спорная.

Что в результате? Россияне открывают шампанское и радостно захватывают эти колоссальные исторические пласты. И обращают их против нас. Потому что мы сами все отдали. И поставили печать Минобразования.

Мы обречены проигрывать россиянам на этом поле, если шизофренический подход на уровне государственного исторического стандарта не будет изменен и воплощен в адекватную политику национальной памяти.

Имеющийся сейчас перекос может быть органичным как кратковременное (!) явление периода восстановления репрессированных страниц истории. Дальше нужен баланс.

Строить крупнейшую в Европе страну с миллионной армией в основном опираясь на ментальные установки партизанского отряда и народного восстания – это приговор.

Пока государство требует знать ясновельможного гетмана Богдана Хмельницкого, но не требует воеводу Иеремию Вишневецкого – мы будем выигрывать бои, но проигрывать войны.

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