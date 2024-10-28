Итак, у нас осталось 30 млрд гривен, которые нужно использовать до конца года, а на военные нужды невозможно. Что я бы предложил?

1. Социальная помощь: нет сомнений, что это хорошая идея, только помогать нужно нуждающимся, а не всем одинаково. Например, разовая доплата к пенсии, если пенсия ниже определенного уровня (чтобы отсечь прокуроров-инвалидов и им подобных). Не переживайте, что это будет выглядеть как предвыборный подарок – выборов не будет, пока идет горячая стадия войны.

2. Фортификация – следует проверить, можно ли направить деньги сюда. Многие, кто должен получить тысячу гривен, взамен получит жизнь.

3. Льготные кредиты украинского военного производства (компенсация кредитной ставки). Надо проверить, допустимо ли такое использование этих денег, ведь деньги идут не на войну, а в банки.

4. Бюджет Министерства по делам ветеранов на реабилитацию, протезирование, сложные операции.

5. Дешевые кредиты на собственное дело ветеранам – эта программа успешно развивается Минэкономики, ее следует масштабировать.

6. Украинский институт – увеличение финансирования нашей культурной дипломатии, потому что это единственный язык, понимаемый во многих уголках мира, где не работает политическая риторика.

7. Доплаты учителям – понимаю, что сейчас многие напишут, что есть и более важные профессии, но я выражаю свое личное мнение: в тылу нынче более важных профессий нет. Разве что дипломаты, но у них с деньгами лучше, чем у учителей.

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