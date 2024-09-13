Я думаю, жить с Россией после войны – это прежде всего вопрос того, чтобы РФ поняла, что она проиграла войну. Война должна закончиться так, чтобы россияне знали, что она закончилась.

И это, к сожалению, не то же самое, что просто прекращение огня или перемирие. Россияне должны знать, что проиграли. С такой Россией, возможно, Украина как-то сможет сосуществовать.

Образ Украины кардинально поменялся за последние два с половиной года. Я думаю, для большинства людей в мире Украина была чем-то таким, чего не существует. Чем-то, о чем они не думали ни так, ни иначе. Главное изменение состоит в том, что теперь почти нет никого, кто бы не понимал, что Украина – это суверенная страна, способная делать определенные вещи в мире.

И есть также определенный интерес к украинской культуре, я имею в виду и поп-культуру, и высокую культуру, о которой мы любим говорить. Украина присутствует культурно так, как ни была 10 или 20 лет назад, это точно. И Украину также считают демократической страной, что, конечно, 20 лет назад вызывало бы гораздо больше сомнений, чем сейчас.

Мне кажется, что украинская дипломатия становится все лучше и лучше. А за последние два с половиной года дипломатия на самом деле была отличной.

Важно, конечно, опровергать российские мифы. Весь метод, как мы излагаем историю Восточной Европы, базируется на российском имперском конструкте. Поэтому от Калифорнии до Германии, по сути, мы преподавали историю исходя из понятий: то, что произошло в Киеве и Руси 1000 лет назад — это почему-то сегодняшняя Россия. А мы должны освободиться от этого.

Это модель, которая была изобретена российскими историками в XIX веке на основе некоторых политических изобретений XV века. Но то, что действительно происходило в Восточной Европе, гораздо интереснее, и украинская история – не исключение.

Поэтому гораздо важнее не просто опровергать мифы, а заполнить пространство интересной версией украинской истории. Я знаю, что это тяжело, потому что у россиян больше денег и каналов коммуникации, и они пытаются уничтожить Украину. Для этого естественно быть в обороне.

Но часть работы, которую я пытаюсь делать здесь, в Киеве, сейчас с проектом под названием "Украинская история: глобальная инициатива", – это показать, что украинская история действительно гораздо шире Украины, гораздо шире России, что она связана практически со всем важным в европейской и мировой истории, и так привлекать людей. Не просто противостоять тому, что неправдиво, а привлекать людей к более богатой и интересной версии правды.

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