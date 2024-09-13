Большинство преимуществ и рисков при евроинтеграции для Украины вытекают из разницы между масштабами экономик ЕС и Украины

Несколько цифр: номинальный ВВП Украины (2023 год) – менее 1% от ВВП ЕС, реальный ВВП на душу населения – менее 32% от ЕС, экспорт – около 0,5% от ЕС, кредиты частному сектору – 0,33% от ЕС и т.д. Украине очевидно есть над чем работать. Впрочем, ряд недостатков может быть преодолен преимуществами внедрения новых экономических моделей на национальном уровне. Пример тому – Венгрия, которая сделала свою экономику супероткрытой, доведя соотношение экспорта к ВВП на уровень выше 95%, и это при населении размером как 3,5 Киева.

К преимуществам евроинтеграции я бы отнес: доступ к субсидиям ЕС и программам развития, доступ к кредитам ЕС и кредитным программам ЕИБ, частные иностранные инвестиции из ЕС и не только из ЕС, доступ к рынкам ЕС.

Как правило, в странах кандидатов на вступление в ЕС повышается активность китайских инвесторов. Такая фирменная стратегия китайцев должна быть учтена при формировании подходов к ПИИ в Украине. Впрочем, такие инвестиции не совсем желательны.

К рискам отнес бы:

• потерю Украиной трудовых ресурсов (4,2 млн граждан и 2,8 млн трудовых ресурсов мы уже потеряли из-за войны, потери продолжаются). В частности, трудовая миграция в новых странах-членах ЕС продолжается до сих пор;

• вытеснение украинских технологических товаров с национального рынка (свободный доступ к рынкам ЕС означает и свободный доступ европейских товаров на наш рынок, это может препятствовать развитию в Украине несырьевых отраслей);

• поглощение украинской финансовой системы европейскими финансовыми группами и перенос центров принятия решений в Брюссель, Рим, Франкфурт и даже Варшаву.

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