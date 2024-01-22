34% словаков считают, что это Запад спровоцировал Россию напасть на Украину; еще 17% считают, что это спровоцировали сами украинцы

Первое: заявив, что не видит Украину в НАТО, Роберт Фицо не сказал ничего нового, он это повторяет как минимум последний год и всю избирательную кампанию, пугая словаков третьей мировой.

Но сказать это за пять дней до встречи с премьером Украины, которая станет третьим (после Чехии и Венгрии) официальным зарубежным визитом Роберта Фицо с момента избрания премьером, – это, конечно, ошибка. Или, как говорят дипломаты, faus pax (франц. – Ред.).

Кстати, это не первая подобная ошибка Роберта Фицо. Организуя свой первый зарубежный визит, а это было в Чехию – абсолютного по приоритету партнера Братиславы, несмотря на любые политические расклады, Роберт Фицо чуть не спровоцировал отмену этого визита в последний момент. Ведь настаивал на неудобной для руководства Чехии дате и украдкой запланировал встречи с экс-президентами Земаном и Клаусом, а также оппозиционером Андреем Бабишем.

Не уверен, что Фицо и команда понимали свою ошибку в случае с Прагой, но в случае с Украиной они осознают это.

Второе: это скандальное заявление Роберта Фицо не является месседжем для Украины или Дениса Шмыгаля, хотя в своем интервью словацкий премьер это формулировал таким образом, что именно с этой повесткой едет в Украину и планирует все это сказать украинскому коллеге.

Как и обобщенные слова об украинских фашистах и нацистах, которые Роберт Фицо говорил на избирательном митинге, эти слова о блокировании вступления Украины в НАТО лидер Smer сказал для собственных словацких избирателей, которые слушают "Субботние диалоги" на государственном радио. Скорее всего, Роберт Фицо был искренним в этих словах, но он точно не хотел бы, чтобы их услышал Денис Шмыгаль именно в такой интерпретации за пять дней до их встречи.

Дословно Роберт Фицо не сказал, что Украина должна пожертвовать своими территориями или отдать их России, но именно такой заголовок "вирусится" в сети, хотя и на самом деле его слова можно так истолковать.

Словацкий премьер, как, к примеру, и несколько других европейских политиков, тот же Виктор Орбан, коряво размышлял о необходимости компромисса в войне и нереалистичности того, что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск.

Третье: все это, конечно, никак не оправдывает Роберта Фицо, но важно понимать его мотивацию. Да, есть личные убеждения и знания Роберта Фицо о предмете – Украине, России, российской агрессии, ЕС и НАТО. Скорее всего, Роберт Фицо был совершенно искренним в этом радиоинтервью, потому что, напомню, он это уже говорил не раз и хотел еще раз донести именно до своих избирателей.

Чтобы мы все хорошо осознавали настроения словаков по отношению к Украине и российской агрессии: 34% словаков считают, что это Запад спровоцировал Россию напасть на Украину; еще 17% полагают, что это украинцы сами спровоцировали Россию напасть; 69% словаков считают, что поставки оружия Украине провоцируют Россию и приближают Словакию к войне; 50% словаков видят США угрозой, при этом Россию – 54%.

И это та ситуация, которую мы имеем с Венгрией Орбана, когда популистская внутренняя политика + деформированное общественное мнение + российский фактор являются причинами проблем во внешней политике.

Важно также понимать: в отличие от Виктора Орбана, Роберт Фицо должен значительно больше считаться с внутренней ситуацией в стране, ведь его рейтинги и позиция во власти – это абсолютно не тот комфорт, который имеет Виктор Орбан в Венгрии.

Четвертое: чтобы эти ошибки не повторять, Украине и Словакии сегодня нужно фактически изобрести новую повестку дня двустороннего сотрудничества, которая будет отличаться от той, что была между странами с начала российского вторжения. То есть это повестка дня неполитическая, а прагматичная с точечными вопросами, которые будут общим интересом и одновременно дадут возможность сбалансировать для украинского руководства такие скандальные заявления Фицо, как неподдержка вступления Украины в НАТО, а для Фицо – антиукраинские и пророссийские настроения в Словакии.

Иными словами, нужна повестка дня, которая давала бы ответы на условно такие вопросы для обеих сторон одновременно: для чего Шмыгаль или кто-либо из украинского руководства встречается с Фицо, который не видит Украину в НАТО и говорит о фашистах в Украине, и в то же время — для чего Фицо едет в Украину, где войну начала не Россия, а украинские фашисты и нацисты, а стремление Киева вступить в НАТО приведет к третьей мировой.

И, собственно, Ужгород и Закарпатье, где запланирована встреча премьеров двух соседних стран, дает возможность найти ответы на эти вопросы, потому что именно в этом регионе не просто сходятся границы Украины и Словакии, а потенциальные прагматические интересы обеих стран.

Для Роберта Фицо очень важно показать, что он может управлять Словакией лучше, чем его оппоненты и предшественники. Более того, это для него важно показать не Братиславе, а прежде всего своим избирателям. Ядро электората Фицо и Smer – это не только сельская местность, это собственно восток Словакии, прилегающие к Украине регионы и малоразвитые, полные ресентимента и фрустрации.

Следовательно, решения, которые принесут этому региону новые рабочие места, повышение зарплат или какой-либо другой признак благосостояния, будут приветствоваться словаками. Даже если эти решения будут воплощены вместе с Украиной.

Достройка автомагистрали D1 из Кошице до украинской границы, реконструкция КПП "Ужгород – Вышне Немецке", запуск прямого железнодорожного сообщения Кошице – Ужгород или через достройку 11 км узкой колеи или широкой колеи с соответствующим переоборудованием сообщения с обеих сторон, даже реконструкция межгосударственного электрического интерконнектора "Мукачево – Вельке-Капушаны", – это все те проекты, которые Роберт Фицо может "продать" своим избирателям как признак благосостояния и развития.

Для украинской стороны действует тот же принцип, особенно если к воплощению этой повестки дня добавятся условия, что Словакия Фицо не будет блокировать 50 млрд евро макрофина для Украины от ЕС, утверждение переговорной рамки и собственно движение Украины в ЕС.

А антиукраинская риторика Фицо относительно линии НАТО будет примерно та же, как и у Будапешта, когда все угрозы применения вето становятся ничем в действительно принципиальных вопросах или моментах. Напомню, за время, когда Венгрия Орбана постоянно заявляла о блокаде Украины в НАТО из-за прав венгерского нацменьшинства, Украина присоединилась к Программе расширенных возможностей НАТО (Enhance Opportunity Program, 2020) и Центру НАТО по сотрудничеству в сфере киберзащиты (CCDCOE, 2023).

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