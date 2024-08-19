19 августа. В этот день 33 года назад начался распад Советского Союза

Империя казалась крепкой, имела мощный ядерный арсенал и половину стран мира в качестве сателлитов. Пять месяцев назад состоялся референдум, на котором подавляющее большинство граждан проголосовало за сохранение СССР. В своих отчетах ЦРУ отмечало, что Советский Союз несокрушимый, а его руководство намерено и способно преодолеть все текущие проблемы.

Через пять дней Украина провозгласила независимость.

Через четыре месяца Советский Союз прекратил существовать как политическая единица и геополитическая реальность. Его знамя над Кремлем было спущено, а его президент подал в отставку.

Анализируя причины распада СССР, кто-то указывает на субъективные факторы типа Горбачева, Кравчука или Ельцина. Но один человек или даже трое не могут развалить могущественную империю, если она действительно могущественная. Очевидно, в основе лежат объективные причины: экономические сложности, управленческие проблемы, военные неудачи, экологические катастрофы, падение идеологии, рост идентичностей и т.д.

Тогда империя выжила прежде всего из-за нежелания Запада позволить полный распад. Запад трижды спасал российскую империю в ХХ веке, утверждает словацкий исследователь Юрай Месик.

Национальные (тогда автономные) республики провозгласили суверенитет, две из них – независимость, но РФ начала Чеченскую войну, и Запад принял сторону империи, а все попытки независимости были подавлены силой, угрозами, подкупом элит.

Сейчас следующий этап распада империи, надеюсь, уже последний. Добавьте к факторам распада то, чего не было в 1991 году: изнурительная война, санкции, конфликт с Западом, демографические проблемы, наличие интернета, позиции сильных игроков типа Китая и Турции, наличие историй успеха наций, освободившихся в 1991 году.

Процесс распада империи медленный, но неотвратимый.

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