В последнее время внимание всех, кто занимается фискальными проблемами – от МВФ до отечественных предпринимателей – приковано к проблеме увеличения доходов бюджета. Правительство приняло даже соответствующую "национальную стратегию доходов". Действительно, из-за полномасштабной войны на фоне сокращения экономики эта проблема актуальна и требует срочного решения. Однако такого рода решения относятся к тактическим, краткосрочным, в противовес стратегическим. А на этом уровне ответ на вопрос – должна ли Украина наращивать бюджетные поступления – скорее отрицательный.

Левые профессора во всем мире настаивают на том, что для успешного экономического развития государство должно обеспечивать определенный объем публичных благ (прежде всего – безопасность и защиту неотъемлемых прав человека, в частности частной собственности), а это, в свою очередь, требует определенного объема налоговых поступлений, чтобы было чем платить зарплаты в государственном секторе. Соответственно ради развития государства должны наращивать свой экономический размер, который измеряется отношением расходов "широкого" правительства (включая государственные фонды, такие как наш Пенсионный или Соцстрах) к ВВП.

Это утверждение действительно релевантно для ряда очень бедных государств мира, таких как Гватемала, где государственные расходы составляют соответственно 12-15% к ВВП, а без учета грантов – и того меньше. Однако в большинстве других случаев государства имеют достаточно средств для выполнения своих базовых обязанностей, но не способны или не желают эффективно использовать их по назначению. Украина здесь на другом полюсе от вышеупомянутых стран с экономическим размером государства около 41% в преддверии полномасштабного вторжения России. По этому показателю Украина опережает многие развитые страны, такие как Ирландия или Тайвань, Корея и своих западных соседей – Румыния, Литва и Латвия. Следовательно, если наше государство все еще не обеспечивает верховенство права и безопасность граждан, то это не из-за нехватки средств. И даже в более спорных вопросах инфраструктуры, базовых медицинских и образовательных услуг и т.п. главными проблемами является не столько нехватка ресурсов, сколько их неэффективное использование.

В то же время, левые профессора не любят вспоминать о том, что платой за увеличение размера государства является замедление развития экономики, а он обеспечивается частным сектором. В этом случае действует именно принцип "игры с нулевой суммой": перераспределение как таковое не увеличивает общественное благосостояние, потому что каждая гривна бюджетных доходов – это минус та самая гривна у налогоплательщиков. Вопрос только в том, кто более эффективно использует эту гривну: государство или частный сектор или домохозяйства. Чем эффективнее и более благонамеренно государство, тем больше может оно перераспределять с пользой для общественного благосостояния. Но, по крайней мере, начиная с определенного уровня, работает принцип падающей предельной полезности: каждая последующая гривня доходов бюджета приносит меньшую пользу для общественного благосостояния.

Поэтому даже для наиболее благонамеренных и эффективных – "развитых" – государств увеличение размера правительства на 1% влечет уменьшение темпов роста примерно на 0.1% в год. Однако для них экономический рост не столь критически важен, поскольку начиная с определенного уровня дохода, который они уже пересекли, удовлетворение жизнью и счастье перестают от него зависеть. Этим государствам следует уделять внимание другим факторам, таким как социальная защищенность, равенство, "красивая" среда и т.д.

Однако Украина имеет доход на душу населения примерно в десять раз меньше таких стран, и даже по паритету покупательной способности – в 3-5 раз меньше. Поэтому нам очень нужен именно экономический рост. Между тем, для стран со слабыми институтами государственного управления (т.е. там, где государство малоэффективно и часто не благонамеренно), потери роста от увеличения размера правительства по описанным выше причинам составляют уже 0.15% на 1%. Соответственно, быстрее всего растут те страны, которые смогли обеспечить качественное государственное управление при низких налогах, с размером правительства до 30%. Там же случаются "экономические чудеса".

Итак, сама постановка вопроса об увеличении бюджетных поступлений как стратегической цели – неверна в самой своей сущности. Понятно, что в представлениях левых любое государство всегда добровольно и достаточно эффективно, но даже и тогда такая постановка задачи была бы сомнительной. Но ведь по объективным показателям качества государственного управления, рассчитываемых Всемирным Банком, наше государство никак нельзя отнести к таким. Для того чтобы хотя бы выйти на общемировой тренд, Украине нужно было бы сократить государственные расходы до примерно 33-35% от ВВП, то есть на 8-10% пунктов.

Стратегия, направленная на улучшение нашей с Вами жизни, должна предусматривать одновременно уменьшение размера государства и улучшение его способности и желание делать правильные вещи. Среди них – борьба за соблюдение законности при уплате налогов (с обеих сторон). Это, среди прочего, цельДорожной карты реформирования налоговой и бюджетной сфер , разработанная рядом ведущих аналитических центров в рамках Экономической экспертной платформы, и поддержанная Национальной бизнес-коалицией , в которую входят крупнейшие ассоциации украинского бизнеса – УРБ и СУП. Закрытие крупнейших (самых крупнейших, а не самых заметных – связанных с упрощенкой!) схем уклонения от налогов способно само по себе увеличить бюджетные поступления даже больше, чем те 2% от ВВП, ради которых Национальная стратегия доходов предполагает выхолостить упрощенку и наделить налоговиков драконовскими полномочиями, что с высокой вероятностью приведет к расцвету коррупции и дальнейшему угнетению предпринимательства. Но эти дополнительные поступления по окончании войны должны быть использованы не для дальнейшего увеличения экономического размера государства, а для того, чтобы уменьшить налоговое давление на добросовестных налогоплательщиков, прежде всего в части налогов на труд.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net